Kolíková: Trestné sadzby by sa mohli meniť vrátane tých za marihuanu

Bratislava 13. júna (TASR) – Koaliční partneri sa budú rozprávať o zmene trestných sadzieb vrátane zmiernenia trestov za marihuanu. V otázkach organizovaného zločinu by sa zase tresty mohli sprísniť. V rozhovore pre TASR to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).



„Budeme sa o tom rozprávať a toto je určite súčasťou, ale debata o tom v koalícii ešte nebola,“ odpovedala Kolíková na otázku, či očakáva zmiernenie trestov za držbu marihuany. Ministerka v rozhovore odkázala pri trestoch aj na vládny program, ktorý hovorí o podporovaní probačnej služby pri presadzovaní alternatívnych trestov v rámci filozofie restoratívnej justície.



„Máme tu v niektorých prípadoch veľmi prísne tresty,“ uviedla Kolíková napríklad aj na margo drobných krádeží v supermarketoch pri recidíve páchateľa. „Je tam malý priestor pre sudcu, aby zohľadnil konkrétnu situáciu páchateľa alebo páchateľky,“ vysvetlila. Ako príklad uviedla Slovenku žijúcu vo Veľkej Británii, ktorú tamojší súd odmietol na Slovensko vydať, pretože mal za to, že je trest neprimerane prísny.



V otázkach organizovaného zločinu, zločinu s najzávažnejšími následkami ako smrť alebo pri veľkom finančnom dosahu by sa zase mohli tresty podľa Kolíkovej sprísniť.







Čiastočnú dekriminalizáciu drog navrhovala svojho času aj niekdajšia ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. V koalícii však vtedy jej návrh neprešiel a rovnako tak sa nepodarilo presadiť ani o čosi konzervatívnejší návrh jej nástupcu Gábora Gála, ktorý chcel prísnejšie tresty iba za marihuanu. Proti bola v oboch prípadoch SNS.