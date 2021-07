Kolíková: Vláda rieši otázku sterilizácií žien

Brusel/Štrasburg 19. júla (TASR) - Slovensko berie veľmi vážne odškodňovanie žien, ktoré sa v minulosti stali obeťami nútenej sterilizácie. Uviedla to ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková v reakcii na minulotýždňový list komisárky Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunje Mijatovičovej.Mijatovičová v liste z 12. júla upozornila predsedu slovenskej vlády Eduarda Hegera a ministerku spravodlivosti, že slovenská vláda musí vytvoriť mechanizmus na zabezpečenie rýchleho a účinného prístupu k odškodneniu obetí nútenej sterilizácie žien.Kolíková v oficiálnej reakcii pre komisárku o tri dni neskôr uviedla, že vládny kabinet k tejto záležitosti pristupuje zodpovedne a má záujem na tom, aby obetiam týchto praktík bolo poskytnuté zadosťučinenie.uviedla Kolíková v liste, ktorý Mijatovičovej úrad sprístupnil médiám. Kolíková vo svojej odpovedi spresnila, že SR preskúma žiadosti spojené s vynútenou sterilizáciou, ku ktorým došlo do roku 2004.Pripomenula tiež, že SR v reakcii na stanovisko Európskeho súdu pre ľudské práva už v roku 2003 zriadila expertnú skupinu na preskúmanie nelegálnych sterilizácií, najmä v prípade žien z rómskych komunít, čo viedlo k preskúmaniu lekárskych záznamov o 3500 sterilizáciách žien bez ich súhlasu a 18.000 pôrodov vykonaných cisárskym rezom.Mijatovičová vo svojom liste upozornila, že mechanizmy v podobe domácich občianskoprávnych sporov neposkytujú obetiam účinné prostriedky nápravy tohto závažného porušenia ľudských práv. Podľa Kolíkovej však bola séria súdnych sporov pre nútene sterilizované ženy úspešná, čo uznala aj verejná ochrankyňa ľudských práv, aj keď s výhradou, že civilné konania sú väčšinou neúčinné.napísala Kolíková do Štrasburgu s dodatkom, že slovenské úrady sú tiež otvorené spolupráci s ombudsmankou a medzinárodnými organizáciami vrátane Rady Európy.(spravodajca TASR Jaromír Novak)