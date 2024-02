Reakcie opozície na rozhodnutie Ústavného súdu

Bratislava 29. februára (TASR) - Predseda PS Michal Šimečka vyzval na čo najskoršie zverejnenie rozhodnutia Ústavného súdu (ÚS) v Zbierke zákonov. Vládnu koalíciu varoval, aby ho nezačala spochybňovať.



"Ja chcem dôrazne varovať Roberta Fica, pána Suska a všetkých, aby po prvé nezačali spochybňovať ÚS, nezačali útočiť na ÚS, lebo to je naozaj zahrávanie sa s ohňom, ale predovšetkým, aby konali v zmysle zákona a aby uverejnili uznesenie ÚS v Zbierke zákonov v tej lehote, ktorá je určená. Mali by to robiť čo najskôr, lebo tam neexistuje dôvod na žiadne prieťahy, to by sa malo stať zajtra," uviedol Šimečka.



Ak bude chcieť vládna koalícia "zmariť" rozhodnutie ÚS, sú podľa Šimečku pripravení použiť všetky nástroje vrátane veľkých masových demonštrácií. "Ukázalo sa, že keď spoločne zabojujeme za právny štát, za ochranu slobody a demokracie, že to má obrovskú silu," dodal šéf PS s tým, že rozhodnutie ÚS je pre Roberta Fica (Smer-SD) obrovská prehra.







Kolíková:ÚS sa ukazuje ako silná inštitúcia v kritických chvíľach pre demokraciu



Rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR vzbudzuje nádej, že v kritických chvíľach pre demokraciu sa ukazuje ako silná inštitúcia. Vyslal tiež signál, že víťaz nemôže všetko. V reakcii na rozhodnutie ÚS, ktorý pozastavil účinnosť novely Trestného zákona, to uviedla poslankyňa parlamentu a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS). ÚS podľa nej ukázal osobitné nasadenie, ocenila jeho rýchlosť.



Kolíková priblížila, že rozhodnutie ÚS zamedzilo účinkom časti novely, ktorá sa týkala otvárania Trestného zákona. "Všetkého, čo súviselo s tým, čo chcela vládna koalícia určiť, že má byť trestným činom, tiež stanovenia od buka do buka výšky škody, podľa čoho sa má určovať, čo je trestným činom a jeho závažnosť. Potom skracovanie premlčacích dôb, čomu nikto nerozumel, prečo to vládna koalícia robí," uviedla s tým, že koalícia si sama uvedomila, že skracovanie premlčacích dôb bola chyba.



ÚS tiež podľa Kolíkovej zamedzil tomu, aby minister spravodlivosti otváral spätne dohody o vine a treste tak, ako si to predstavovala vládna koalícia. Zamedzil tiež, aby sa nezákonné dôkazy mohli používať v trestnom konaní v prospech obvinených. "To sú kľúčové veci, ktoré vyplývajú z rozhodnutia Ústavného súdu," dodala.



Ústavný súd tiež podľa Kolíkovej vyslal odkaz predsedovi parlamentu Petrovi Pellegrinimu (Hlas-SD) aj ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi (Smer-SD), že je kľúčové, aby orgány spolupracovali a mali konať bezodkladne pri zverejnení zákona. "Keď je zrejmé zo zákona, že je dôležité, aby bol verejne známy 15 dní predtým, ako je účinný, má urobiť všetko pre to, aby bol vyhlásený v Zbierke zákonov," priblížila. Je presvedčená, že toto rozhodnutie ÚS bude včas zverejnené v Zbierke zákonov.



Poslanec Ondrej Dostál (SaS) povedal, že v rozhodnutí nie je ani slovo o tom, že zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) je alebo nie je v súlade s Ústavou SR. Kolíková si myslí, že v podaní na ÚS sú výhrady na zrušenie ÚŠP, ktoré by nemali obstáť v teste ústavnosti.



Ústavný súd pozastavil účinnosť časti novely trestných kódexov. Pozastavenie sa týka všetkých schválených zmien v Trestnom zákone, zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb a niektorých paragrafov Trestného poriadku. Vyplýva to z rozhodnutia zo stredajšieho (28. 2.) neverejného zasadnutia pléna ÚS. ÚS zároveň prijal návrhy prezidentky SR Zuzany Čaputovej a opozičných strán na posúdenie ústavnosti novely na ďalšie konanie. Návrhom na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti vrátane rušenia ÚŠP súd nevyhovel.