Kolíková: Verím, že Súdna rada rozhodne pri voľbe šéfa NS zodpovedne

Bratislava 7. mája (TASR) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) verí, že členovia Súdnej rady SR pri pondelkovej (11. 5.) opätovnej voľbe predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR rozhodnú najlepšie, ako budú vedieť, a že svoj postup následne zrozumiteľne vysvetlia. Najvyšší súd je bez svojho predsedu od októbra minulého roka. Kolíková si myslí, že Súdna rada dokáže fungovať, aj keď jej ešte chýba jeden člen.



Ministerka verí tomu, že členovia Súdnej rady budú konať zodpovedne. "Verím aj tomu, že nech už bude ich postoj akýkoľvek, zrozumiteľne nám vysvetlia, prečo sa rozhodli, ako hlasovať, ak dôjde aj k hlasovaniu. Prípadne, ak dôjde k inému postupu, že tomu budeme rozumieť," povedala v súvislosti s voľbou predsedu NS po štvrtkovom rokovaní vlády.



Kolíková si nemyslí, že spôsob voľby šéfa NS je zle nastavený, ide skôr o to, že sa ťažšie hľadá dohoda. Proces voľby predsedu NS podľa nej sťažilo aj to, že došlo k obmene členov Súdnej rady. Podľa ministerky sa "nič hrozné nedeje", keď NS nemá predsedu. "Najvyšší súd funguje, má svojho štatutára," dodala.



Súdna rada dokáže podľa ministerky naplno fungovať, má 17 členov a dokáže fungovať, aj keby sa niektorý z jej členov dostal napríklad do karantény. Do kompletného počtu chýba Súdnej rade ešte jeden člen, ktorého má navrhnúť vláda. Kolíková povedala, že zatiaľ sa nenašlo meno, ktoré by navrhli.



Koncom apríla voľbu predsedu NS odročili z dôvodu, že noví členovia menovaní vládou a parlamentom nemali dostatok času na naštudovanie materiálov. Na post predsedu Najvyššieho súdu kandidujú sudcovia Ivan Rumana a Ján Šikuta.