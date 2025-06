Kolíková: Vládna novela Ústavy SR má protieurópsku pečať

Bratislava 16. júna (TASR) - Vládna novela Ústavy SR má protieurópsku pečať. Na tlačovej konferencii to uviedla opozičná poslankyňa Mária Kolíková z SaS. Strana zároveň vyzvala KDH aj Kresťanskú úniu (KÚ), aby za návrhy novely v Národnej rade (NR) SR nehlasovali.



Šéf SaS Branislav Gröhling na sociálnej sieti priblížil, že premiér Robert Fico (Smer-SD) do novely ústavy „prepašoval“ formuláciu o tom, že v témach národnej identity je Slovensko nadradené pravidlám Európskej únie. „Lenže ‚národná identita‘ nie je nikde definovaná. Schovajú pod to hocičo a budú tak obhajovať svoje kroky,“ poznamenal Gröhling. Vláde to môže pripraviť pôdu na odchod z Únie, dodal.



Schvaľovať zmenu ústavy s Ficom znamená podľa Kolíkovej popierať medzinárodné záväzky Slovenska a osobitne vzťah k európskemu právu. „Jednoducho mu vytvoríme priestor, aby sme z tej Európskej únie napokon vystúpili. A my tu spoločne vyzývame našich kolegov z opozície, aby s Robertom Ficom nešli do tejto špinavej hry. Robert Fico s nimi nehrá čistú hru, veď jasne povedal, že ide vykostiť Kresťanskodemokratické hnutie,“ povedala Kolíková.



KDH vyzvala nehlasovať aj poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS). Kresťanské hodnoty sa podľa nej nedajú presadzovať s niekým, kto systematicky porušuje väčšinu „desatora“. „Smer nie je konzervatívna a kresťanská strana, je to spolok ľudí, z ktorých časť má problém so zákonom,“ podotkla Bajo Holečková.



Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) si myslí, že toto je situácia, keď treba ukázať, že konzervatívci a liberáli vedia spolupracovať. „Neriešte veci, čo delia spoločnosť. Je toho strašne veľa, na čom sa všetci zhodneme a môžeme začať tým, že s Robertom Ficom v takýchto otázkach jednoducho nie je dobré spolupracovať,“ skonštatovala. Poslankyňa zároveň pripomenula, že KDH malo viackrát v histórii šancu ísť do koalície so Smerom, ale nakoniec „vždy zostali na tej správnej strane“.