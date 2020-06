Kolíková vníma Remišovú ako pripravenú na rolu predsedníčky Za ľudí

Bratislava 12. júna (TASR) – Podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová je človek, ktorý by bol pripravený sa zhostiť roly predsedníčky koaličnej strany Za ľudí. V rozhovore pre TASR to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), ktorá vylúčila, že by sa o funkciu predsedníčky sama uchádzala.



„Ja vnímam s plnou vážnosťou, koľko práce, a nie ľahkej, urobila Veronika Remišová od momentu, keď ju poveril zastupovaním našej strany Andrej Kiska. Podľa mňa sa toho zhostila veľmi zodpovedne a svedomite,“ uviedla pre TASR ministerka. Táto skúsenosť Kolíkovej ukázala, že je práve podpredsedníčka strany Remišová pripravená ujať sa predsedníckeho kresla.



Kolíková však zároveň uviedla aj na margo podpredsedu Za ľudí Juraja Šeligu, že debatu o možnom predsedovi neuzatvára. „Príde mi to nefér, lebo vnútrostranícka diskusia prebieha,“ vysvetlila.



Ministerka spravodlivosti tiež jasne vylúčila, že by sa o funkciu predsedníčky strany uchádzala sama. „Som plne zahltená všetkými otázkami, ktoré súvisia s reformou justície. Vôbec o tom neuvažujem,“ uviedla.







Snem strany Za ľudí by sa mal konať koncom júla alebo začiatkom augusta, o definitívnom termíne rozhodne predsedníctvo. Na sneme sa má riešiť aj otázka lídra strany. Šeliga svoju kandidatúru na tento post nevylúčil. Ako kandidátka na tento post sa okrem Šeligu spomína aj Veronika Remišová, ktorá v líderskej pozícii zastupuje Andreja Kisku po tom, ako sa po voľbách stiahol z politiky. Vedenie strany na otázky o možnej výmene šéfa odkazuje na to, že vyjadriť sa má Kiska. Exprezident dosiaľ nepovedal, či zo svojej pozície odstúpi.