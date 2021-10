Kolíková vystúpila na fóre ministrov spravodlivosti EÚ

Bratislava 12. októbra (TASR) – Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková v utorok na pozvanie eurokomisára Didiera Reyndersa vystúpila na fóre ministrov spravodlivosti EÚ s príhovorom na tému digitálnej transformácie na Slovensku. TASR o tom informovalo ministerstvo spravodlivosti.



Ministerka v príhovore zdôraznila dôležitosť digitalizácie justície, implementáciu nových technológií a výzvy s nimi spojené. Okrem iného upozornila na potrebu vziať do úvahy citlivosť údajov pri práci a používaní nových IT technológií v oblasti justície a upozornila na nevyhnutnosť kybernetickej bezpečnosti. Priestor pre využitie umelej inteligencie v justícii vidí napríklad v oblasti prekladov, analýz prípadov či pri iných podporných mechanizmoch.



V príhovore sa ministerka Kolíková zamerala na prax a výzvy, s ktorými sa na Slovensku stretávame pri digitalizácii súdnictva a ktorých cieľom je zvýšenie efektívnosti a miery prístupu k spravodlivosti. Vďaka Plánu obnovy a odolnosti sa v oblasti digitalizácie a modernizácie justície môže Slovenská republika sústrediť aj na dve konkrétne IT riešenia: centralizovaný systém súdneho riadenia a nový obchodný register.



Systém pre riadenie súdov by mal priniesť e-riešenia pre triedenie dokumentov, digitalizáciu súdnych procesov a lepšie štatistiky v oblasti súdnictva.



"Rada by som zdôraznila, že digitalizácia súdnictva spolu s využitím umelej inteligencie nemajú byť samy o sebe cieľmi, ale 'len' nástrojmi na dosiahnutie efektívnejšej a lepšej justície. V neposlednom rade by sme nemali zabúdať na tých, ktorí prístup k internetu nemajú, a tých, ktorí nemajú nevyhnutné digitálne zručnosti. Pre nich musia dvere súdu zostať vždy otvorené," dodala ministerka Kolíková.