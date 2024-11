Kolíková vyzýva Suska, aby pokračoval v reforme justície

Bratislava 13. novembra (TASR) - Exministerka spravodlivosti a podpredsedníčka opozičnej SaS Mária Kolíková vyzýva ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby pokračoval v reforme justície. Kolíková zároveň na stredajšej tlačovej konferencii odmietla tvrdenia, že by jej reforma priniesla prieťahy v konaniach.



"Vyzývam ministra spravodlivosti, aby v reforme pokračoval a dokončil ju. Je dôležité, aby sme celú reformu dôsledne dotiahli do konca. Iba tak budeme mať rozhodnutia v krátkom čase," zdôraznila Kolíková s tým, že neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by reforma priniesla prieťahy v konaniach. Naopak, štatistiky podľa nej ukazujú trend zrýchľovania konaní.



Výsledkom reformy je okrem iného aj špecializácia sudcov. "Viac ako 90 percent sudcov je špecializovaných," podotkla. Na Slovensku je však podľa jej slov v porovnaní s inými krajinami nadpriemerný počet sudcov. Nevidí preto cestu vo zvyšovaní ich počtu.



Poukázala tiež na to, že minister spravodlivosti má na stole stovky miliónov eur z plánu obnovy na zlepšenie podmienok justície a obmenu vybavenia. Kolíková zároveň vyzvala Suska, aby pravdivo informoval o tom, ako na tom justícia je. Do justície podľa nej prúdi dostatok finančných prostriedkov, dôležitý je preto primárne aspekt efektivity ich vynakladania.



Susko po minulotýždňovom hlavnom zhromaždení Združenia sudcov Slovenska (ZSS), ktoré sa konalo na Štrbskom Plese, uviedol, že reforma exministerky Kolíkovej nepriniesla žiadne pozitíva. Rezort podľa jeho slov preto chystá zmeny.