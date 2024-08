Kolíková vyzýva Suska vysvetliť dovolanie a prepustenie Kováčika

Bratislava 27. augusta (TASR) - Exministerka spravodlivosti a poslankyňa Národnej rady SR Mária Kolíková (SaS) vyzvala na utorkovej tlačovej konferencii ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby verejne vysvetlil podanie dovolania v prospech právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a prerušenie jeho výkonu trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o dovolaní.



"Je potrebné, aby minister spravodlivosti predstúpil pred verejnosť a vysvetlil, prečo tak urobil, aké dôvody ho naozaj viedli k tomu, že sa rozhodol, že jednak podá takéto dovolanie a jednak prepustí Dušana Kováčika na slobodu," zdôraznila Kolíková. Ešte sa podľa nej nestalo, aby minister spravodlivosti prerušil výkon trestu odňatia slobody človeku, ktorého vinu spochybňuje, čiže má iný názor ako súdy.



"Napriek tomu, že v danej veci rozhodol prvostupňový súd, odvolací súd, boli tu použité mimoriadne opravné prostriedky, už rozhodoval o tom aj Ústavný súd, jednoducho výsledok rozhodovacích procesov na súdoch je, že Dušan Kováčik je vinný z korupcie, potom do toho príde minister spravodlivosti, ktorý povie, že má na vec iný názor a človeka prepustí na slobodu," podotkla. Podkopáva to podľa nej dôveryhodnosť celého justičného systému.



Kritizovala aj legislatívny návrh poslanca za Smer-SD Daniela Karasa, ktorý sa týka nároku na predčasné odchodné a výsluhový dôchodok prokurátorov. Okrem iného sa navrhuje zavedenie výsluhového dôchodku generálneho prokurátora po uplynutí najmenej štyroch rokov jeho funkčného obdobia. Takýto výsluhový dôchodok by mal byť na úrovni platu prokurátora Generálnej prokuratúry SR.



Poslanec Ondrej Dostál (SaS) sa domnieva, že návrh mal ísť cez riadny legislatívny proces. "Je to opäť obchádzanie riadneho legislatívneho procesu," zdôraznil. Kolíková poukázala na to, že onedlho uplynú súčasnému generálnemu prokurátorovi štyri roky vo funkcii.