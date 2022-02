Kolíková z funkcie neodchádza, reforma súdnej mapy má vraj ešte šancu

Bratislava 17. februára (TASR) - Samotná reforma súdnej mapy, ako aj tá jej časť, ktorá neprešla v pléne Národnej rady (NR) SR do druhého čítania, má ešte šancu. Vyhlásila to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Deklarovala, že pre to urobí všetko, keďže súčasťou reformy mali byť aj niektoré zo záväzných míľnikov pre plán obnovy. Líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík podčiarkol, že ministerka neodchádza z funkcie, pretože pre reformy robí maximum.



Kolíková chce dostať koaličných partnerov "späť na palubu", aby reformu dotiahli dokonca. Naznačila, že existuje možnosť úprav pozmeňujúcim návrhom, keďže jeden zo štvorice návrhov tvoriacich reformu v pléne vo štvrtok prešiel. Priznala, že termíny z plánu obnovy sú ohrozené a ak sa ich podarí splniť, bude to "na knap". Červenou čiarou bude podľa nej apríl.



Ministerka nerozumie najmä postoju strany Za ľudí a jej poslancov. Tvrdí, že doteraz jej nepovedali svoje výhrady k zriadeniu mestských súdov v Bratislave a Košiciach. "Neviem, nerozumiem. Na všetky stretnutia som prišla, dodnes som nevedela, že reformu justície strana Za ľudí nepodporí," poznamenala. Považuje to za sklamanie, keďže sa podieľala aj na tvorbe programu strany Za ľudí a hoci po svojom odchode od nich do SaS ľudsky chápe náročnosť spolupráce, politicky ich postoju nerozumie.



Silnú podporu cítila Kolíková od SaS a OĽANO. "Koalícia, ktorá mala ambíciu urobiť reformu justície, aby spravodlivosť bola dostupná pre každého, dnes ukázala v priamom svetle, že táto ambícia je planá. Úprimná je len od dvoch strán - SaS a OĽANO," povedala Kolíková.



Sulík nevidí dôvod na odchod Kolíkovej z pozície ministerky. Myslí si, že pre reformy robí maximum, a skôr ho mrzí postoj vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí), ktorej poslanci nepodporili niektoré návrhy zo súdnej mapy. "Mária Kolíková odstupovať nebude. Pokiaľ bude mať silu, bude pokračovať, čomu som veľmi rád. Za SaS vám hovorím, že všetci za ňou stojíme," uviedol.



Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga považuje za sporné dať 140 sudcov pod jednu strechu a zvoliť im jedno vedenie. Poukázal na nedostatky manažovania veľkých celkov sudcov, vidí v tom väčší problém než v špecializácii. Námietky má aj voči prerozdeleniu financií z plánu obnovy na budovy v dvoch mestách. "Vytvárame obvody, ktoré sú rádovo približne 100.000 obyvateľov, tu by vznikol mega súd s počtom obyvateľov cez 600.000, nehovoriac o počte spoločností," dodal s tým, že výhrady komunikoval v koalícii a míľniky podporil. Koaličných kolegov podľa vlastných slov vopred informoval, že sa zdrží. V druhom čítaní pri zákone o reorganizácii okresných súdov vidí priestor rokovať aj o súdoch v Bratislave a Košiciach.