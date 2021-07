Kolíková: Zadržanie Milučkého je ďalšou smutnou udalosťou pre justíciu

Bratislava 22. júla (TASR) - Zadržanie sudcu a predsedu správneho kolégia Najvyššieho súdu (NS) SR Jozefa Milučkého je ďalšou smutnou udalosťou pre slovenskú justíciu. Vo štvrtok to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).



„Každá takáto udalosť znamená, že sa zvýši nedôveryhodnosť justície a musíme urobiť všetko pre to, aby sme jej dôveryhodnosť vrátili. Preto je veľmi dôležitá reforma justície,“ podotkla Kolíková. Verí, že vec nezostane len vo fáze vyšetrovania.



„Je dôležité, aby sa každá takáto vec riadne vyšetrila až do úplného výsledku trestného konania," dodala. Znamená to podľa nej fázu, keď súdy rozhodnú o vine alebo nevine.



Kolíková vyhlásila, že prípad predsedu správneho kolégia NS SR potvrdzuje, že realizovanie výberových konaní na sudcov nového Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR bolo jedinou správnou voľbou.



Milučký je predsedom jedného zo štyroch kolégií NS SR. Podľa medializovaných správ ho vyšetrujú pre podozrenie z korupcie. Národná kriminálna agentúra (NAKA) mala u neho vykonať aj domovú prehliadku. V minulosti pôsobil ako sudca Okresného súdu v Čadci, neskôr pôsobil na Krajskom súde v Žiline. Na NS SR pôsobí od roku 2009.