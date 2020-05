Kolíková: Zaisťovanie majetku, by malo predchádzať momentu obvinenia

Bratislava 21. mája (TASR) – Zaisťovanie majetku by malo predchádzať momentu obvinenia, aby sa predišlo špekulatívnym prevodom. Na stretnutí s novinármi to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), ktorá momentálne pripravuje návrh zákona o zaisťovaní majetku.



Pre ministerku nie je na mieste, aby sa zaisťoval majetok „na konci, ale na začiatku“. Ako príklad neskorého zaisťovania uviedla prípady Mariana K. a Ladislava Bašternáka, ktorí majetok prepisovali na svoje deti, prípadne manželky. Za efektívny mechanizmus by považovala taký, keď by osoba nestihla urobiť žiadne prevody, pretože by bol štát rýchlejší. Zaistenie by podľa ministerky predchádzalo dokonca aj samotnému obvineniu. „V momente obvinenia už osoba pochopí a vie, čo jej hrozí, a potom, keď robí úkony, tak sa ťažšie voči nim bráni. Takýto systém na Slovensku nemáme. Je potrebné ho zaviesť a mať zákonnú úpravu,“ myslí si Kolíková.



V súvislosti so zaistením majetku akcentuje aj procesný postup, ktorý by ujasnil, ako sa správať voči konkrétnemu majetku. „Jednoduchšie sa to môže javiť pri nehnuteľnostiach, ale čo sa takým dostihovým koňom?,“ pýta sa ministerka. Tieto situácie musí zákon riešiť, aby sa predišlo prípadným škodám, rovnako ako otázku chránenia osôb, ktorým sa zasahuje zaisťovaním do ich práv.



Ďalšou otázkou v súvislosti so zaisťovaním majetku je aj inštitúcia, ktorá by mala zaisťovanie na starosti. „Uvažuje sa momentálne o tom, že by sa potenciálne vytvorila nová inštitúcia,“ informuje Kolíková. Ministerka o tom má debatovať ešte s ministrom financií a podpredsedom vlády, aby sa dosiahla koaličná zhoda. „Kľúčové bude, či to bude pri finančnej správe, alebo pod ministerstvom financií alebo spravodlivosti, je to otvorené,“ uzavrela Kolíková.



O presadenie nového spôsobu zaisťovania majetku sa pokúšali už predchodcovia ministerky Kolíkovej Lucia Žitňanská aj Gábor Gál. Ani jeden z nich svojho času však nenašiel podporu v parlamente.