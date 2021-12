Kolíková zisťuje, koľko spoločností je dotknutých vymazaním z registra

Bratislava 1. decembra (TASR) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková zisťuje, koľko spoločností sa cíti dotknutých vymazaním z obchodného registra. Pre TASR to uviedla v reakcii na tvrdenie Slovenskej lekárskej komory (SLK), že mali byť pre administratívne chyby vymazané z obchodného registra viaceré ambulancie všeobecných lekárov aj špecialistov.



"V súvislosti s vymazanými spoločnosťami z obchodného registra robím všetky kroky k tomu, aby som zistila, koľko spoločností sa cíti dotknutých tým, že boli vymazané, pretože sa považujú za aktívne a bez ohľadu na to, či si splnili alebo nesplnili svoje povinnosti, čoho dôsledkom bol výmaz z obchodného registra," sprostredkoval reakciu ministerky Peter Bubla z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti.



Kolíková dodala, že chce vedieť, koľko je takýchto spoločností a akým vážnym ťažkostiam momentálne čelia. "S ohľadom na to zvážim v krátkom čase ďalší postup," podotkla a opätovne vyzvala spoločnosti, ktoré boli z registra vymazané a cítia sa tým dotknuté, aby kontaktovali Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. Môžu tak urobiť na mailovej schránke vymazy.orsr@justice.sk.



SLK upozornila, že v dôsledku výmazu z registra nemôžu dotknuté ambulancie poskytovať zdravotnú starostlivosť svojim pacientom. Komora tvrdí, že poskytovateľ sa o tejto skutočnosti väčšinou nedozvie, alebo sa dozvie iba náhodne, a preto naďalej prevádzkuje ambulanciu v domnienke, že má platné povolenie na podnikanie.



Situáciu kritizovalo aj mimoparlamentné KDH, ktoré vyzýva ministerku spravodlivosti vyvodiť adekvátnu zodpovednosť za to, že vinou ministerstva skončili funkčné zdravotnícke zariadenia pre formálnu byrokratickú chybu.



Proces tzv. čistenia obchodného registra začal v nadväznosti na zmeny, ktoré priniesla novela Obchodného zákonníka účinná od 1. októbra 2020. Vymazávané majú byť neaktívne subjekty vrátane tých, ktoré si dlhodobo neplnia povinnosti. Jednou z nich je napríklad neprevedenie menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro.