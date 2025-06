Kolíková: Zmena ústavy znamená porušenie európskeho práva

Bratislava 17. júna (TASR) - Zmena Ústavy SR znamená porušenie európskeho práva pre popretie princípu jeho zvrchovanosti nad národným právom. V liste, ktorý zverejnila opozičná poslankyňa Mária Kolíková (SaS), to uviedol eurokomisár pre spravodlivosť Michael McGrath.



„Európska komisia (EK) sa jasne vyslovila slovenským úradom, že navrhovaná novela ústavy v článku sedem odsek šesť a odsek sedem, tak ako bola prijatá v prvom čítaní 9. apríla 2025, vyvoláva obavy v spojitosti s princípmi nadradenosti európskeho práva,“ napísal McGrath v liste.



Kolíková sa na eurokomisára obrátila listom so žiadosťou o informáciu, ako EK vníma vládnu novelu ústavy. Urobila tak podľa vlastných slov po tom, ako minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) nebol ochotný informovať poslancov Národnej rady SR o postoji Komisie k novele ústavy.



Minister spravodlivosti Boris Susko reagoval, že ho odpoveď EK, ktorú zverejnila Kolíková, zaskočila. S eurokomisárom pre spravodlivosť Slovensko podľa Suska komunikuje a zaslali mu návrh znenia novelizácie ústavy. Odpoveď eurokomisára dostali pred pár dňami. To, že odpoveď od eurokomisára dostala Kolíková už v utorok, podľa neho ukazuje, akým spôsobom Komisia komunikuje a váži spôsob komunikácie s vládou.



Do ústavy sa podľa návrhu majú zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má do nej aj zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má riešiť aj adopcie detí a právo rodičov o rozhodovaní účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese. Návrhom chce vláda dosiahnuť suverenitu Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Poslanci za KDH a Kresťanskú úniu (KÚ), ktorí sú súčasťou klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ, už oznámili, že našli dohodu na spoločnom pozmeňujúcom návrhu s koalíciou. Obsahuje podmienky týchto opozičných poslancov.