Kolíková zváži navrhnúť kandidáta na šéfa GP, ak bude málo kandidátov

Bratislava 7. októbra (TASR) – Ak bude veľmi malý okruh kandidátov na voľbu nového generálneho prokurátora, ministerka spravodlivosti (MS) SR Mária Kolíková (Za ľudí) zváži možnosť navrhnúť parlamentu svojho kandidáta. Uviedla to v stredu po rokovaní vlády SR.



Zároveň poznamenala, že nevie, či by bolo prospešné, keby kandidáta navrhla ona. "Chcem, aby mal pred vypočutím každý rovnakú príležitosť. Preto je namieste, aby to boli kandidáti ostatných subjektov," ozrejmila s tým, že po vypočutí bude v rámci koalície vážna debata o podpore pre konkrétneho kandidáta. "Najviac by sa mi páčilo, keby to bola osoba z prokuratúry," dodala Kolíková.



Momentálne sú známe dve mená kandidátov na voľbu nového šéfa prokuratúry. Jozef Čentéš je prokurátorom Generálnej prokuratúry (GP) SR, do funkcie ho navrhli ombudsmanka Mária Patakyová, Rada prokurátorov SR, ako aj viaceré právnické fakulty. Druhým kandidátom je prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta, do funkcie ho v utorok (6. 10.) nominoval poslanec NR SR Juraj Gyimesi (OĽANO). Návrhy na kandidátov na šéfa GP SR možno podávať do piatka (9. 10.). Parlament má voliť šéfa prokurátorov na schôdzi, ktorá sa začne 24. novembra. Ešte predtým má uchádzačov vypočuť ústavnoprávny výbor.