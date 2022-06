Kolíková:Poslanecký návrh o hmotnej zodpovednosti má vážne vecné chyby

Bratislava 1. júna (TASR) - Návrh poslancov OĽANO na zavedenie hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov má vážne vecné chyby. Obsahuje množstvo "právnych nezmyslov". Skonštatovala to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková po stredajšom rokovaní vlády. Podotkla, že autori nemali jej súhlas ako ministerky. Mrzí ju, že predložením návrhu do Národnej rady (NR) SR tak konali v rozpore s koaličnou zmluvou.



"Návrh, ktorý je v parlamente, má vážne vecné chyby, takýto nemal byť ani podaný," vyhlásila Kolíková. Hovorí, že v poslaneckej legislatívnej úprave je množstvo právnych nezmyslov a zavádzajú sa pojmy, ktoré nemajú ustálený obsah v rámci právneho poriadku. "Dáva veľký priestor aj na šikanózne návrhy," poznamenala s tým, že zákon by nemal odrádzať funkcionárov od plnenia si svojich úloh a zároveň by mal byť jasne vykonateľný. Ministerka si nevie predstaviť inú možnosť nápravy znenia predloženého návrhu, ako podať úplne nový.



Kolíková dodala, že je na mieste o téme diskutovať a že sa návrhu venovali na koaličnej rade. Od začiatku bol podľa nej zo strany OĽANO jasný zámer pripraviť návrh a sama bola pripravená s nimi diskutovať. "Ale ak vám príde paragrafové znenie pár hodín pred koaličnou radou, tak je zložité priamo dať súhlas," povedala s tým, že návrh riadne posúdila a do pár dní autorom dala jasné stanovisko, že v tomto znení ho nepodporí.







Kolíková sa vyjadrila aj k návrhu, ktorý má zakázať vyvesovať symboly hnutí či komunít propagujúcich sexuálnu orientáciu na budovách a v budovách štátnych orgánov a inštitúcií. Do parlamentu ho predložili poslanci György Gyimesi (OĽANO) a nezaradený Tomáš Taraba. Podľa Kolíkovej je návrh protiústavný. Ministerka tvrdí, že vo svojej podstate vyzýva na porušovanie základných práv a slobôd a k neznášanlivosti. Pripomenula, že Ústava SR je pritom postavená na ochrane práv menšín.



"SaS evidentne nevyhovuje, aby politici mali hmotnú zodpovednosť," reagoval minister financií a líder OĽANO Igor Matovič. Uviedol, že Jozef Pročko (OĽANO) mu ako jeden z predkladateľov návrhu pred pár mesiacmi povedal, že nech prídu s čímkoľvek, SaS nesúhlasí. Podotkol, že zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov je základná vec, ktorú OĽANO ľuďom sľúbilo. Je rád, že návrh je v parlamente. "Každý, kto má dobrú vôľu pri presadení hmotnej zodpovednosti, ho v prvom čítaní podporí a v druhom čítaní ho poďme vycibriť tak, aby bol každý spokojný," poznamenal. Na otázky o výhradách ministerky po vecnej stránke reagoval tým, že nemá čas čítať všetky poslanecké návrhy.



Čo sa týka Gyimesiho novely, Matovič súhlasí s ideou návrhu. Predpokladá, že Gyimesi má naštudovanú koaličnú zmluvu a vie, čo hovorí v otázke jej možného porušenia, keďže návrh predložil s opozičným poslancom. Minister tiež podotkol, že Gyimesi má svoj mandát, bol zvolený ľuďmi a má právo predkladať akýkoľvek návrh zákona. Reagoval tak na otázku, či by poslanec mal návrh stiahnuť, keď ho na to vyzval aj premiér Eduard Heger (OĽANO).



"Každý si je strojcom svojho šťastia, božie mlyny melú pomaly, ale isto," reagoval premiér na Gyimesiho postoj. Nie je podľa neho v poriadku, že nerešpektuje názor premiéra pri požiadavke stiahnuť novelu. "A podľa toho sa zariadim," dodal Heger.