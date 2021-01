Bratislava 2. januára (TASR) – Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR uvažuje nad tým, že nový úrad pre správu zaisteného majetku by mohol sídliť blízko Úradu vlády SR. V rozhovore pre TASR to uviedla šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).



Výberové konanie je možné spustiť od 1. januára 2021. „Nebudeme otáľať, spustíme ho čo najskôr, aby sme našli prvého štatutára tohto úradu,“ spresnila. Úrad by mal začať vykonávať svoju činnosť od 1. augusta 2021. Jeho vznik predpokladá zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2021.



V súvislosti s novým úradom pre správu zaisteného majetku sa majú rozšíriť inštitúty slúžiace na zaistenie majetku určeného na páchanie trestných činov alebo toho, ktorý je výnosom z trestnej činnosti. Okrem iného aj na zaistenie nehnuteľnosti.



Zaviesť sa má režim správy majetku zaisteného najmä v trestnom konaní, pričom táto právna úprava sa má používať aj v rámci iných procesov, ako sú napríklad daňové konania, výkon medzinárodných sankcií či preukazovanie pôvodu majetku.