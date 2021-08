Kollár a Krajniak ocenili rozhodnutie Kovaříka odísť z funkcie

Na archívnej snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina). Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 31. augusta (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR a Sme rodina Boris Kollár ocenil rozhodnutie Petra Kovaříka skončiť vo funkcii policajného prezidenta po tom, ako bolo voči nemu vznesené obvinenie. Spolu s ministrom práce Milanom Krajniakom (Sme rodina) vnímajú jeho krok ako snahu predísť spochybňovaniu činnosti Prezídia Policajného zboru. Uviedli to na utorkovej tlačovej konferencii.reagoval Kollár s tým, že aj opozícia mohla cez osobu Kovaříka následne spochybňovať činnosť polície.Krajniak dodal, že Kovaříkovo rozhodnutie si zaslúži rešpekt. Minister poznamenal, že ak by aj po vznesení obvinenia ostal vo funkcii šéfa polície, bol by tov porovnaní s tým, že vyšetrovateľka úradu inšpekčnej služby Diana Santusová bola postavená mimo služby už na základe podozrení.Policajný prezident Kovařík o odchode z funkcie aj Policajného zboru informoval v utorok. Na ministerstvo vnútra už doručil žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru. Odísť chce k 15. septembru, po návšteve pápeža Františka na Slovensku. Odchádza do civilu.Kovařík tvrdí, že si nevie predstaviť zotrvať vo funkcii policajného šéfa ako obvinený. Krajská prokuratúra v Bratislave ho obvinila 26. augusta zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Kovařík obvinenie odmieta a podal voči nemu sťažnosť.