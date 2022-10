Kollár by hľadal možnosti pomoci ľuďom aj v rozpočtovom provizóriu

Bratislava 31. októbra (TASR) - Ak by opakovane neprešiel štátny rozpočet a krajina by sa ocitla v provizóriu, predseda Sme rodina a Národnej rady (NR) SR Boris Kollár by hľadal riešenia situácie. Zvolal by okrúhly stôl so zástupcami relevantných strán, pričom prioritou by bolo dohodnúť sa na ďalšom fungovaní a poskytnutí pomoci ľuďom. Ak by sa však riešenia nepodarilo nájsť, jednou z ciest by boli predčasné voľby. Pre TASR to ozrejmila Kollárova hovorkyňa Michaela Jurcová.



"Platí to, čo sme celý čas avizovali, to znamená, že ak bude menšinová koalícia schopná reagovať a pomáhať v tých oblastiach, ktoré sú nutné, môže pokračovať. V prípade, že nebude schopná, budeme musieť celú situáciu prehodnotiť," uviedlo hnutie Sme rodina v reakcii na vyjadrenie lídra OĽANO Igora Matoviča, že aj v prípade rozpočtového provizória by mohli nájsť spôsob ďalšieho fungovania.



Jurcová ozrejmila, že pre Kollára je prioritou adresná pomoc ľuďom. Preto by hľadal možnosti jej zabezpečenia. "Ak by rokovania k ničomu nedospeli, tak jednou z možností by mohli byť predčasné voľby," dodala.



Matovič v nedeľnej (30. 10.) diskusnej relácii TA3 V politike vyhlásil, že koalícia sa dohodla na pokračovaní aj v prípade, ak sa nepodarí schváliť štátny rozpočet a krajina bude v provizóriu. Nie je podľa neho čas na predčasné voľby a vydanie ľudí neistote. Podčiarkol potrebu doručiť pomoc občanom.



Kollár ešte začiatkom októbra v TA3 uviedol, že ak sa neschváli štátny rozpočet, treba ísť do predčasných volieb. Skonštatoval, že do ich termínu by musela opozícia garantovať podporu návrhov na pomoc ľuďom.