Kollár a Sobotka sa zhodli na spolupráci pri zvládaní koronakrízy

Viedeň 3. júla (TASR) - Slovensko a Rakúsko majú aj napriek koronakríze veľmi dobré vzťahy, do budúcna chcú pokračovať v spolupráci, a to aj v súvislosti s prípadnou druhou vlnou pandémie nového druhu koronavírusu či inými krízami. Zhodli sa na tom predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) a predseda rakúskeho parlamentu Wolfgang Sobotka na spoločnom piatkovom rokovaní vo Viedni.



"Vymenili sme si skúsenosti na boj proti pandémii, ale dohodli sme sa aj na postupe v prípade druhej vlny," povedal Kollár.



Podľa vlastných slov Sobotkovi prisľúbil, že v prípade opätovného zatvárania hraníc urobí všetko preto, aby pripravili možnosti prechodu hraníc pre slovenských občanov pracujúcich v Rakúsku v oblasti sociálnych služieb pre seniorov a v zdravotníctve. Dodal, že podobný prísľub dostal aj z rakúskej strany. Poďakoval sa za pomoc Rakúska pri repatriácii.



Šéf slovenského parlamentu avizoval, že Rakúsko prisľúbilo pomoc s budovaním tzv. demokratických dielní aj na Slovensku. Tie by mali mať za cieľ vzdelávať mladých ľudí v oblasti parlamentarizmu, jeho významu a fungovania.



"Dnes sa mladí ľudia nezoberajú politikou, a je to veľká škoda, pretože politika určuje prakticky celý ich život," podotkol s tým, že práve parlament prijíma zákony.



"Hovorili sme o tom, ako by sme mohli čeliť druhej vlne koronakrízy, aké opatrenia by sme mohli v rámci spolupráce zaviesť," podotkol Sobotka s tým, že Európska únia nezaujala až takú úspešne úlohu koordinátora v tejto oblasti.



Priblížil, že s Kollárom hovorili aj o spolupráci v cezhraničnej politike a o voľnom pohybe služieb a tovaru. "Potrebujeme silné štruktúry, aby sme krízu zdolali," dodal.



Sobotka pripomenul, že Rakúsko predsedá Slavkovskému formátu. Deklaroval, že spolupráca a diskusia krajín v rámci formátu o rôznych témach bude intenzívne pokračovať. Obaja sa zhodli aj na rozširovaní formátu o balkánske krajiny.



(osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Kvašňovská)