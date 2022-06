Kollár absolvoval návštevu Azerbajdžanu, rokoval aj o dodávkach plynu

Bratislava 15. júna (TASR) - Predseda Národnej rady SR Boris Kollár absolvoval spoločne s ďalšími predstaviteľmi parlamentu v uplynulých dňoch oficiálnu návštevu Azerbajdžanu, ktorá sa uskutočnila na základe pozvania predsedníčky azerbajdžanského Národného zhromaždenia Sahiby Qafarovová. TASR o priebehu návštevy informovala v utorok večer hovorkyňa predsedu parlamentu Michaela Jurcová.



Delegácia Národnej rady SR pricestovala do Azerbajdžanu ešte v piatok večer. Kollár sa následne neformálne stretol s Qafarovovou. "Hlavným cieľom mojej návštevy je povýšiť dlhodobé dobré vzťahy a spoluprácu medzi AZ a SR, a to predovšetkým presadením slovenských ekonomických záujmov," povedal.



Parlamentná delegácia taktiež podporila národný tím SR v piatkovom futbalovom zápase s Azerbajdžanom v Lige národov. Kollár po skončení zápasu zablahoželal víťaznej slovenskej reprezentácii so slovami: "Chcem Vám za Slovenskú republiku poďakovať za krásny výkon, z ktorého mám nesmiernu radosť."



Delegácia NR SR neopomenula ani návštevu v minulosti vojenským konfliktom zmietaného Náhorného Karabachu, vrátane mesta Šuša. V blízkosti letiska Fizuli sa poslanci priamo v teréne oboznámili s prácou slovenských odmínovacích zariadení Božena a oblasťami, ktoré by mohli potenciálne pripadať do úvahy ako budúce miesto slovenského projektu pre výstavbu tzv. inteligentnej obce. V Baku navštívili rímskokatolícku prefektúru, kde sa stretli s biskupom Vladimírom Feketem a slovenskými saleziánmi, pôsobiacimi v Azerbajdžane.



V rámci oficiálnych rokovaní s predsedníčkou azerbajdžanského parlamentu Qafarovovou a s premiérom Alim Asadovom bolo hlavnou témou potvrdenie otvorených a bezproblémových bilaterálnych vzťahov s dôrazom na výraznejšie rozšírenie obchodno-ekonomickej spolupráce.



"Kľúčovým aspektom návštevy bolo vyjadrenie politickej podpory slovenským ekonomickým záujmom, a to pri rôznych stretnutiach s rôznym akcentom na jednotlivé projekty. SR má v AZ dobré renomé z realizovaných projektov a obchodov," priblížil Kollár.



Spresnil, že "v súčasnej dobe ide najmä o náš záujem o dovoz azerbajdžanského plynu, presadenie projektu výstavby inteligentnej obce v Karabachu, obnovu spolupráce s Mincovňou Kremnica, pokračovanie spolupráce v oblasti odmínovacích zariadení, ako aj o podporu aktivitám malých a stredných podnikov".



"Predovšetkým má teší výsledok rokovaní o prísľub AZ strany o možnosti realizácie a navýšenia dodávok energetických zdrojov pre SR. Taktiež sme sa zhodli na potrebe urýchleného dobudovania zmluvno-právnej základne, a to najmä v oblasti zamedzenia dvojitého zdanenia a ochrany a podpory investícií," dodal.



Z Kollárovej cesty vzišlo aj pozvanie pre predsedu vlády SR na návštevu Azerbjadžanu, ktoré príde aj diplomatickou cestou, informuje Jurcová. Popri bilaterálnych vzťahoch boli prioritnými témami rokovaní Kollára v Azerbajdžane aj konflikt na Ukrajine vrátane jeho dôsledkov na bezpečnostnú architektúru, energetickú bezpečnosť, dopravné koridory a ekonomické reťazce vo svete.



V rámci oficiálneho programu navštívila parlamentná delegácia aj kultúrne centrum HeydaraAlieva, navrhnuté architektkou Zahou Hadidovou, súčasťou ktorého bola aj prehliadka výstavy zameranej na históriu Azerbajdžanu.



Kollára na ceste sprevádzali - Martin Borguľa - člen Skupiny priateľstva s Azerbajdžanskou, Kazašskou, Kirgizskou, Tadžickou a Uzbeckou republikou a Turkménskom, a poslanci Jozef Šimko, Petra Krištúfková, Ľuboš Krajčír, Richard Raši a Ján Krošlák.