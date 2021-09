Kollár aj Naď ocenili na SIAF-e vzdušné sily SR

Bratislava 4. septembra (TASR) - V poslednom období sme sa presvedčili, že je veľmi dôležité disponovať spoľahlivou leteckou technikou, prostredníctvom ktorej môžeme pomáhať v krízových situáciách všade tam, kde je to potrebné. Pri otvorení 10. ročníka Medzinárodných leteckých dní SIAF 2021 to povedal predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina).



"Samozrejme, nie je to len o technike, ale aj o pilotoch, ich umení i hrdinstve," povedal Kollár, ktorý poďakoval letcom a pilotom za ich prácu aj v súvislosti s evakuačnou operáciou v Afganistane.



K oceneniu sa pridal i minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Podľa neho práve mimoriadne náročné akcie v predchádzajúcich dňoch v afganskom Kábule jasne ukázali dôležitosť vzdušných síl SR. "Klobúk dole, ako ste to zvládli," vzdal hold vojakom asistujúcim pri záchrane desiatok ľudí s väzbami na Slovensko.



Obaja poblahoželali podujatiu k jeho 10. výročiu, Naď zdôraznil, že účasťou a programom sobotňajšieho 10. ročníka sa SIAF zaraďuje medzi unikátne podujatia svojho druhu.



Predseda parlamentu pripomenul aj 40. výročie akrobatickej skupiny Očovskí bačovia.



Medzinárodné letecké dni SIAF sa konajú po ročnej odmlke spôsobenej pandémiou, ich dejiskom je prvýkrát letisko v Kuchyni na Záhorí.



Počas dvojdňového podujatia (4. - 5. 9.) je pre verejnosť pripravených 30 letových ukážok a vyše 40 statických ukážok na zemi. Na podujatí sa zúčastňuje 13 krajín sveta.