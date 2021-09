Kollár: Ak nás z koalície vylúčia, budeme to rešpektovať

Bratislava 21. septembra (TASR) - Ak by hnutie Sme rodina zvyšní koaliční partneri vylúčili z vládnej koalície, hnutie to bude rešpektovať. Vyhlásil to líder hnutia Boris Kollár. Červenou čiarou pre Sme rodina je podľa jeho slov zrušenie paragrafu 363 Trestného poriadku a "roztrhnutie prokuratúry na generálnu a špeciálnu". Pripustil tiež, že ak koalíciou neprejde výstavba štátnych nájomných bytov, odísť by z koalície mohli aj sami.



"Bolo nám oznámené zo strany bývalého premiéra, že pokiaľ nepodporíme jeho očistu, tak si vedia predstaviť vládnuť aj bez hnutia Sme rodina. Rešpektujeme to, keď k tomu dôjde a vylúčia nás, bez problémov si pôjdeme sadnúť do opozície. Dokonca keď nás nevylúčia sami, je vysoká pravdepodobnosť, že keď nám neprejdú nájomné byty alebo keď sa neurobí exekučná amnestia, možno sa budeme porúčať aj sami," povedal Kollár na tlačovej konferencii.







Kollár ocenil, že sa zrušilo trestné stíhanie novinárov Denníka N. "Generálny prokurátor je tu na to, že keď sa deje niečo nezákonné alebo niečo zlé v rámci prípravného konania, môže zasiahnuť využitím paragrafu 363 alebo vydaním pokynu," priblížil s tým, že aj toto je podľa Kollára ukážka správneho kroku generálnej prokuratúry.



Šéf parlamentu naznačil, že trest 14 rokov za úplatok 50.000 eur pre bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. nemusí byť primeraný. Ľudia sa podľa neho pozastavujú nad tým, že niekto dostal za 50.000 eur takýto trest "a tu máme kajúcnikov, hrozia im 25-ročné tresty, a zrazu majú len podmienku, hoci ukradli milióny eur". Kollár dodal, že si nechce zastávať Dušana K., no vidí "skrivodlivosť" aj na druhej strane. "Ľudia necítia elementárnu spravodlivosť pre každého," dodal.



Podľa Kollára je problém s ľuďmi vo funkciách, ktorí sú buď neschopní, alebo "sú schopní všetkého", čo podľa neho spôsobuje chaos. Zopakoval, že Sme rodina nebude súčasťou pracovnej skupiny, ktorá má riešiť situáciu v bezpečnostných zložkách. Dodal, že niektoré z prvých návrhov skupiny sa mu zdajú dobré.