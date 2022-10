Kollár: Ak neprejde štátny rozpočet, poďme do predčasných volieb

Bratislava 9. októbra (TASR) - Ak sa neschváli štátny rozpočet, treba ísť rýchlo do predčasných volieb. Do ich termínu by musela opozícia garantovať podporu návrhov na pomoc ľuďom. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to povedal predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár. O podpore novelizácie tohtoročného rozpočtu chce rokovať s opozíciou. Predpokladá, že opozícia bude blokovať parlament aj v utorok (11. 10.), v tom prípade rokovanie presunie na 18. októbra, keď sa má začať aj ďalšia riadna schôdza. Šéf Smeru-SD Robert Fico zdôraznil, že opozícia nemá zodpovednosť za štát, jediný cieľ jeho strany sú predčasné voľby v roku 2023.



Kollár si myslí, že menšinová vláda bude musieť pre každý zákon hľadať podporu. "Zadrhnúť sa to môže pri štátnom rozpočte. Keď nám neprejde štátny rozpočet, prečo by sme mali len kúriť a svietiť, potom poďme rýchlo do predčasných volieb. Schváľme potom rozpočet s tým, že spolu s ním sa urobí aj termín predčasných volieb," vyhlásil.



Podľa šéfa parlamentu sa nepodarí otvoriť rokovanie schôdze ani v utorok, preto ju chce presunúť o týždeň. "Predradím ju pred ďalšou riadnou schôdzou, dovtedy budeme rokovať, určite budem zvolávať okrúhle stoly naprieč celým politickým spektrom, určite to budem chcieť otvoriť," priblížil.



Parlament ostal zablokovaný pred hlasovaním o novele zákona o štátnom rozpočte, ktorá predpokladá zvýšenie o 1,5 miliardy eur. Kollár už rokoval s poslancami okolo Tomáša Tarabu (nezaradený), ktorý je podľa neho ochotný to za určitých okolností podporiť. Kollár bude rád rokovať aj s Ficom či šéfom mimoparlamentného Hlasu-SD Petrom Pellegrinim.



Kollár navrhol, aby opozícia pripravila v druhom čítaní pozmeňujúci návrh, kde dodatok k rozpočtu "rozpoložkuje", v tom prípade by Sme rodina takýto návrh podporila.



Fico zopakoval, že jeho poslanci by podporili iba zvýšenie o 207 miliónov eur na vyplatenie opätovných 13. dôchodkov. Kollár vyčítal Ficovi, že ho zaujímajú len dôchodcovia a nie podpora škôl, nemocníc, zamestnávateľov a domácností, na čo má ísť zvyšok peňazí. Fico argumentoval, že nevedia o konkrétnom využití financií.



Šéf Smeru-SD nevidí zmysel rozprávať sa o odvolávaní vlády, pretože opozícia na to nemá 76 hlasov. Väčšie šance vidí pri ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO), ktorého kritizuje za nezvládnutie migrácie. Myslí si, že aj niektorí koaliční poslanci by boli ochotní podporiť jeho odvolanie.



Fico si myslí, že SaS bude mať problém zahlasovať za novelu Ústavy SR, ktorá má umožniť skrátenie volebného obdobia, preto bude problém ju presadiť. Kollár povedal, že OĽANO nechce novelu ústavy a v druhom čítaní ju môžu vetovať, čo bude musieť rešpektovať a svoj návrh stiahnuť. Preto oceňuje, že prešiel Tarabov návrh novely ústavy, a za to Sme rodina zahlasuje.