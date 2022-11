Kollár: Ak Poľsko zasiahli ruské rakety, je to incident u člena NATO

Bratislava 15. novembra (TASR) - Ak sa potvrdí, že na územie Poľska dopadli ruské rakety, považujeme to za incident voči členskému štátu NATO. V reakcii na medializované informácie to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina). Stanovisko pre TASR poskytla jeho hovorkyňa Michaela Jurcová.



"Pevne veríme, že Poľsko bude v tomto prípade reagovať rozvážne a vo všetkých krokoch by malo mať plnú podporu Slovenskej republiky," uviedol Kollár.



V Poľsku prišli v utorok popoludní o život dvaja ľudia po výbuchu v sušičke obilia v obci Przewodów neďaleko hraníc s Ukrajinou. Poľské orgány preverujú rôzne verzie incidentu vrátane toho, že došlo k výbuchu bojovej rakety. Vrcholní predstavitelia Poľska sa zišli na mimoriadnom zasadnutí v súvislosti s "krízovou situáciou".