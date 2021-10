Kollár: Ak to teraz R. Mikulec pokašle, budeme žiadať jeho odvolanie

Na archívnej snímke Štefan Hamran v Bratislave 25. januára 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 10. októbra (TASR) - Ak to teraz minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) "", koaličné hnutie Sme rodina podá žiadosť na jeho odvolanie. V nedeľnej diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza to vyhlásil predseda parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár. Reagoval tak na prijatú novelu zákona o štátnej službe a posilnenie aj právomoci ministra vnútra vo vzťahu k policajtom, ktorí sú ustanovení na funkciu nadriadeného." povedal Kollár. Deklaruje, že novela nie je o tom, že sa ide vyhodiť polovica štátnej správy. Myslí si však, že minister vnútra i nové vedenie polície má právo dostať šancu meniť veci, pretože inak sa reforma zrealizovať nedá.Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) túto novelu označil za "". "" vyhlásil s tým, že problém v tom vidia napríklad aj policajní odborári.Predseda a podpredseda parlamentu debatovali aj o obvinených vyšetrovateľoch Národnej kriminálnej agentúry, ktorí sa po prepustení z väzby vracajú do práce. Kollár dôrazne upozornil dočasného policajného prezidenta Štefana Hamrana, aby týchto vyšetrovateľov nenazýval ""." vyhlásil šéf parlamentu. Vyšetrovateľovi Jánovi Čurillovi sa pre výrok o "" ospravedlní Kollár vtedy, ak budú vyšetrovatelia zbavení obvinení. Blanár si myslí, že obvinení vyšetrovatelia mali byť postavení mimo službu, nie sa do nej vrátiť. "" podotkol.V prípade skupovania nehnuteľností na Slovensku zo strany maďarského štátu je podľa Kollára potrebné sa rýchlo i tvrdo ohradiť a pripraviť potrebnú legislatívu na ochranu slovenskej pôdy. "" poznamenal predseda parlamentu s tým, že sa Slovensko tomu musí postaviť čelom. Blanár tvrdí, že vláda stratila reputáciu aj v zahraničí. Smer-SD preto podľa neho žiada čo najskôr mimoriadnu parlamentnú schôdzu, na ktorej sa chce dozvedieť, aké konkrétne kroky vláda pre riešenie tohto problému prijala.Vládna koalícia hľadá podľa Kollára riešenie aj pre avizovaný rast cien energií. Dve možnosti, aby ľudia neplatili veľa peňazí, mu už predstavil minister financií Igor Matovič (OĽANO). Konkretizovať to má líder OĽANO. V hre je podľa Kollára aj možnosť na zimnú sezónu pre domácnosti zrušiť DPH na energie. "" poznamenal. Blanár si však myslí, že vláda pre tento problém nemá žiadne riešenie.