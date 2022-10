Kollár bude s predčasnými voľbami rátať vtedy, ak vláda nepomôže ľuďom

Bratislava 7. októbra (TASR) - Predseda parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár bude s predčasnými voľbami počítať vtedy, ak vláda nebude vedieť pomôcť ľuďom v energetickej kríze. "V prípade, keď toto nebudeme vedieť urobiť, ja nechcem len kúriť a svietiť a brať poslanecký plat," uviedol Kollár v diskusnej relácii televízie Joj Na hrane. Opozičný poslanec Ladislav Kamenický (Smer-SD) tvrdí, že ľudia nie sú s vládou spokojní, lebo nedostávajú pomoc a namiesto toho, aby sa riešila kríza sa riešia spory.



Opozičný poslanec ďalej poukázal, že Slovensko je v ťažkých časoch a byť v rozpočtovom provizóriu je veľký problém. "Ak táto vláda chce ukázať svoju legitimitu, že vie a môže vládnuť, je rozhodujúce, že si vie schváliť rozpočet. Ak si neschváli rozpočet, tak o čom sa tu bavíme," povedal Kamenický.



Kollár reagoval, že ak sa Slovensko ocitne v rozpočtovom provizóriu, nebude vedieť pomôcť ľuďom ani energetickými šekmi, ani ľuďom ohrozeným energetickou chudobou, ani príplatkami zdravotníkom či učiteľom. "Ak je dobré počasie, tak sa dá vydržať v rozpočtovom provizóriu, ale v týchto ťažkých časoch, keď vy ako štát musíte veľmi veľakrát zobrať prostriedky, tak sa to nedá robiť v provizóriu," skonštatoval.



V prípade, že sa rozpočet neschváli, mala by si koalícia podľa Kollára sadnúť a dohodnúť sa na predčasných voľbách, aby nová vláda vedela pomoc ľuďom doručiť. Pri hlasovaní o rozpočte sa podľa Kamenického ukáže, kto skutočne podporuje súčasnú vládu. "Keď niekto za rozpočet zahlasuje a ten prejde, tak si želá, aby táto vláda išla ďalej," podotkol.



Kamenický opäť zopakoval, že východiskom pre Slovensko sú predčasné voľby. Kollár však poukázal na to, že poslanci musia najprv schváliť jeden a potom druhý ústavný zákon a až vtedy môžu byť predčasné voľby.



Sme rodina podľa Kollára podporí predčasné voľby, ak opozícia zahlasuje za zákony, ktoré majú pomôcť ľuďom. Kamenický naopak hovorí, že ak im garantuje predčasné voľby, tak až vtedy podporia zákony, ktoré budú považovať za dobré. Smer-SD tiež podľa Kamenického vyzval všetky opozičné strany na rokovanie o predčasných voľbách.



Šéf Sme rodina na koaličnej rade tiež navrhol, aby mal gastro sektor a cestovný ruch najbližšie dva roky 10 percentné DPH. Dôvodom, je, aby sa po pandémii a v energetickej kríze "mohli nadýchnuť". "Budem o to bojovať," povedal Kollár. Zákon na zníženie DPH pre gastro by Smer-SD podľa Kamenického podporil.



Predseda parlamentu tiež v relácii informoval, že koaličná rada poverila ministra vnútra a ministra spravodlivosti, aby priniesli tri návrhy, ako riešiť situáciu s opitými vodičmi. Na vypracovanie majú podľa Kollára jeden mesiac, potom sa koalícia rozhodne, ktorý návrh je najlepší.



Kamenický v tejto súvislosti uviedol, že štát by sa mal zamyslieť nad technickými riešeniami, akými sú napríklad stĺpiky na zastávkach, aby sa zabránilo nehodám.



Kollár tiež vylúčil, že by rokoval s poslancami okolo Tomáša Tarabu (nezaradený) o ich mieste na kandidátke Sme rodina. "Zatiaľ to nie je otázkou ani témou dňa," poznamenal.