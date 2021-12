B. Kollár by s lockdownom pre ľudí nad 60 rokov súhlasil

Bratislava 16. decembra (TASR) - Predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár by súhlasil s obmedzením pohybu pre ľudí starších ako 60 rokov, ak by prišla silná vlna nákazy variantom omikron. Obmedzenie by malo podľa neho trvať krátku dobu. Podľa Kollára ide o lepšie riešenie ako zaviesť povinné očkovanie tejto vekovej kategórie. Šéfka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) s nápadom ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) nesúhlasí. Nemal by podľa nej strašiť ľudí zatvorením, ale podporovať ich dať sa zaočkovať.Kollár chápe obavy Matoviča. Väčšina ľudí s nákazou, ktorí obsadzujú lôžka v nemocniciach, sú podľa neho seniori, respektíve ľudia nad 60 rokov. Súhlasí preto s krátkodobým lockdownom pre nich v prípade zhoršenia situácie.reagoval Kollár pre TASR.Odborníci podľa neho očakávajú, že vlna omikronu bude veľmi rýchla vo svojom nástupe i poklese. Dodal, že podľa odborníkov u nás vypukne vlna omikronu v novom roku, približne po 10. januári.Bittó Cigániková odporúča ministrovi financií riadiť sa dátami.uviedla v reakcii pre TASR. Dôsledkom podľa nej môže byť, že sa ľudia veľmi rýchlo premoria, ale neskončia v nemocniciach.uzavrela Bittó Cigániková.Matovič vyhlásil, že ak by na Slovensku udrel v plnej sile variant omikron, treba ochrániť najzraniteľnejších, čiže obmedziť pohyb pre ľudí nad 60 rokov bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Odôvodnil to ochranou zdravia starších ľudí a systému v nemocniciach.