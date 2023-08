Kollár: Činy hrdinov SNP si treba neustále pripomínať

Bratislava/Banská Bystrica 28. augusta (TASR) - Aby činy hrdinov Slovenského národného povstania (SNP) nevyšli navnivoč, mali by sme si ako vyspelá spoločnosť odkazy povstania neustále pripomínať a odovzdávať aj ďalším generáciám. Vyhlásil to v príhovore predseda Národnej rady SR Boris Kollár počas slávnostného galavečera v Banskej Bystrici pri príležitosti 79. výročia SNP.



"Skláňam sa pred hrdinstvom tých, ktorí neváhali položiť svoje životy za ideály slobody, spravodlivosti a demokracie. Vzdávam úctu všetkým, ktorí tieto boje prežili, aj tým, ktorí už nie sú medzi nami," zdôraznil Kollár s tým, že sa treba vedieť v súčasnosti postaviť aj proti "súčasnému nebezpečenstvu v podobe neofašizmu a neonacizmu a proti tým, čo šíria zlobu, nenávisť a odmietajú žiť vo svete bez vojen".



Predseda parlamentu vyjadril vďaku všetkým, ktorí sa celospoločensky zasadili o presadzovanie hodnôt SNP do dnešného života. "Priame odkazy tých, ktorí nevedeli, či sa dožijú ďalšieho rána, sa z roka na rok stávajú čoraz väčšou vzácnosťou, priam až dedičstvom nášho národa," pripomenul.



Hrdinovia SNP podľa neho preukázali odvahu, silu, odhodlanie a statočnosť. "No napriek hrozbe zo straty života bola túžba boja za vyššie ciele a slobodu silnejšia. A tak tvárou v tvár smrti bojovali o prežitie a viedli zápas o holú existenciu. Urobili maximum, čo vtedy pre svoju vlasť mohli urobiť," uzavrel Kollár.