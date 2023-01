Kollár: Cirkus sa skončil, voľby vyhlásim v zákonom stanovenej lehote

Bratislava 31. januára (TASR) - Cirkus s referendami a termínmi volieb sa skončil. Skonštatoval to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) po tom, ako parlament odsúhlasil skrátenie volebného obdobia a termín predčasných volieb na 30. septembra. Deklaroval, že voľby vyhlási v zákonom stanovenom termíne a kandidátne listiny politických strán sa budú môcť podávať okolo 2. júla.



"Dodržali sme, čo sme povedali," uviedol s tým, že poslanci Sme rodina podporili všetky navrhované termíny volieb. Mrzí ho "farizejstvo" zo strany opozície. Poukázal na to, že najskôr sa hlasovalo o 27. máji, potom o 24. júni a ani pri jednom sa nenašlo 90 hlasov poslancov. Následne sa hlasovalo o septembrovom termíne, ktorý opozícia nepodporila. Podľa Kollára tak opozícia riskovala úradnícku vládu. "Som veľmi rád, že tento cirkus sa skončil, opozícia ho využívala len na to, aby znova vytvárala chaos," dodal.



Aktuálnu situáciu označil za neštandardnú, keďže koaličná zmluva zvyčajne prestáva platiť pol roka pred voľbami. Do tejto doby sa bude Sme rodina podľa jeho slov snažiť riadne fungovať s partermi.