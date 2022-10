Kollár: ČSR prišla po stáročiach boja národovcov za spoločný štát

Bratislava 28. októbra (TASR) - Vznik prvej Československej republiky prišiel po stáročiach boja našich národovcov za spoločný samostatný štát. Pripomenul to v piatok predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Myslí si, že Slovensko by si malo rovnako pripomínať aj 30. október, keď sa v ten deň v roku 1918 Slováci prihlásili k spoločnému štátu s Čechmi.



"Pre nás Slovákov má možno väčší symbolický význam 30. október. Za mňa by bolo fajn, keby sa oba tieto dni pripomínali rovnako," povedal Kollár po tom, čo položil veniec k Pamätníku M. R. Štefánika v Bratislave.



Spoločný štát podľa Kollára neskôr vyústil do vzniku samostatnej Slovenskej republiky v januári 1993, ktorú uznáva každá demokratická krajina.







Pred dvoma rokmi sa 28. október zmenil na štátny sviatok - Deň vzniku samostatného československého štátu. Sviatok však nie je dňom pracovného pokoja. Kollár pripomenul, že máme veľký počet sviatkov s dňom pracovného pokoja a každý takýto deň znamená straty pre našu ekonomiku. Sviatok si podľa neho vieme pripomínať aj bez toho, aby sme ostali doma. Ak by sa mal stať 28. október dňom pracovného pokoja, musel by sa podľa Kollára vypustiť zo zoznamu iný deň, čo by vždy nahnevalo určitú časť spoločnosti.



Od vzniku prvej ČSR uplynulo 104 rokov. Národný výbor československý v Prahe prijal 28. októbra 1918 zákon o utvorení samostatnej ČSR, vyhlásil jej vznik a prevzal štátnu moc. Následne sa v Turčianskom sv. Martine 30. októbra konalo verejné zhromaždenie, na ktorom bola prijatá deklarácia, v ktorej sa Slováci jasne prihlásili k spoločnému štátu s Čechmi.