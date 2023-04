Kollár: Dávať teraz Ukrajine nádeje na vstup do NATO je nezodpovedné

Praha 24. apríla (TASR) - Je neprípustné, aby do Severoatlantickej aliancie vstúpila krajina, v ktorej je vojenský konflikt. Dávať Ukrajine zbytočné nádeje je veľmi nezodpovedné, proces sa však začať môže. V pondelok to po prvom bloku Konferencie predsedov parlamentov EÚ v Prahe uviedol predseda NR SR Boris Kollár, informuje spravodajkyňa TASR.



Predseda Najvyššej rady Ukrajiny predtým povedal, že pozvánku by radi dostali na júlovom summite NATO vo Vilniuse.



"Určite nemôže vstúpiť do NATO krajina, kde je aktuálne vojenský konflikt, to je neprípustné. Myslím si, že by to ani neprešlo ratifikáciou členských krajín. Dávať tu nejaké zbytočné nádeje je veľmi nezodpovedné," vyhlásil Kollár. Vstúpiť je možné len v mieri, inak by sa aktivoval článok 5 a členské krajiny by sa museli zapojiť do vojny, povedal predseda NR SR.



Zdôraznil, že to neznamená, že by bol proti tomu, aby Ukrajina do NATO vstúpila. "Sme za to, ale v čase mieru a tak, ako sa to má. Proces môžete začať, ale nemôžete byť prijatý ako člen," spresnil Kollár.



V otázke vstupu do EÚ predseda slovenského parlamentu zopakoval postoj, že Ukrajina musí absolvovať celý proces tak, ako napríklad v minulosti Slovensko. "Mňa veľmi mrzí, že sú tam boje, že Ukrajina bola napadnutá, ale to neznamená, že sa z toho dôvodu urobí nejaká skratka. Všetky členské štáty musia mať rovnaké pravidlá," uzavrel šéf slovenského parlamentu.



V Prahe sa 24. a 25. apríla koná Konferencia predsedov parlamentov Európskej únie (EUSC), na ktorej sa zúčastňujú aj Švajčiarsko, Nórsko, Británia a kandidátske krajiny. Hlavnými témami sú ruská agresia na Ukrajine, energetická bezpečnosť či rozšírenie EÚ. Akcia uzatvorí parlamentnú dimenziu českého predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2022.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)