Kollár: Inštitút v Jeruzaleme prispeje k rozvoju spolupráce s Izraelom

Jeruzalem/Bratislava 14. apríla (TASR) - Slovenský inštitút v Jeruzaleme prispeje k ďalšiemu rozšíreniu izraelsko-slovenskej spolupráce. Tvrdí to predseda Národnej rady SR Boris Kollár, ktorý sa v stredu zúčastnil na slávnostnom otvorení tejto ustanovizne. TASR o tom vo štvrtok informovala Kancelária NR SR s tým, že slovenská delegácia sa už z Izraela vrátila.



"Som presvedčený o tom, že práca Slovenského inštitútu prispeje k ďalšiemu rozšíreniu spolupráce v oblasti kultúry, školstva, ale aj obchodu a cestovného ruchu," uviedol Kollár.



Inštitút v Jeruzaleme je deviatym slovenským inštitútom na svete a prvým, ktorý je na Blízkom východe. Ustanovizeň funguje už od 1. septembra 2021, z dôvodu pandemických opatrení však mohla byť slávnostne otvorená až túto stredu, spresnil komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR). Slovenské inštitúty patria do siete diplomatických inštitúcií Slovenskej republiky, ktoré riadi rezort diplomacie.



Kancelária NR SR spresnila, že členovia parlamentnej delegácie sa v Izraeli stretli aj s rabínom Izákom Šapirom, ktorý je potomkom Chatama Sofera, jedného z najvýznamnejších židovských učencov 19. storočia.



"Som hrdý na to, že taký významný náboženský učenec, akým bol rabín Sofer, pôsobil viac ako tri desaťročia práve na Slovensku," uviedol po stretnutí šéf slovenského parlamentu.