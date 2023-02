Kollár je v ČR, rokoval so šéfmi parlamentu pôjdu na spoločný ples

Praha 10. februára (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) sa v piatok v Prahe stretol s predsedami oboch komôr českého parlamentu. S predsedníčkou Poslaneckej snemovne Markétou Pekarovou Adamovou sa zhodol na budúcej intenzívnejšej spolupráci na úrovni výborov a s predsedom Senátu Milošom Vystrčilom na myšlienke zorganizovať stretnutie vedení parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) na Slovensku v rozšírenom formáte o Bulharsko a Rumunsko. Informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Ako uviedla Pekarová Adamová, na schôdzke s Kollárom zhodnotili rokovanie predsedov parlamentov krajín V4, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň v Bratislave. Za úspešný výsledok považujú najmä prísľub predsedu maďarského parlamentu Lászlóa Kövéra, že jeho krajina do konca apríla ratifikuje vstup Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie. "Považujeme to za nesmierne dôležité vzhľadom na bezpečnostnú situáciu v Európe," povedala Pekarová Adamová.



Intenzívnejšia spolupráca na úrovni výborov českej Poslaneckej snemovne a NRSR podľa šéfky dolnej komory českého parlamentu umožní poslancom oboch krajín navzájom sa spoznať a riešiť spoločné problémy.



Témou piatkového neformálneho stretnutia s Kollárom bola podľa Vystrčila aj vnútropolitická situácia v ČR po prezidentských voľbách a blížiace sa septembrové voľby na Slovensku.



Predseda NRSR je na trojdňovej návšteve Českej republiky. V piatok večer spoločne s predsedami oboch komôr českého parlamentu zašiel aj na hokejový "Zápas legiend Česko vs. Slovensko". V sobotu sa okrem prehliadky Pražského hradu prihovorí hosťom na 9. ročníku Česko-Slovenského plesu. Pekarová Adamová považuje spoločný ples za signál nadštandardných priateľských vzťahov oboch krajín.