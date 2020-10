Kollár by mal na schôdzu NR SR zaradiť všetky body, ktoré boli dodané

Bratislava 16. októbra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) je zo zákona povinný zaradiť na schôdzu parlamentu všetky body, ktoré boli vecne a časovo dodané. O úprave programu schôdze môže ešte rozhodnúť poslanecké grémium. Pre TASR to uviedla Kollárova hovorkyňa Michaela Jurcová. Poslankyňa Jana Žitňanská (Za ľudí) počas týždňa avizovala, že na najbližšej schôdzi parlamentu by sa mohli poslanci vzhľadom na epidemiologickú situáciu venovať len nevyhnutným bodom.



Žitňanská tvrdí, že Kollár s jej návrhom súhlasil. Poslankyňa mu navrhla, aby sa na októbrovú schôdzu zaradili len nevyhnutné body, „ktoré majú za cieľ čeliť kríze a pomôcť ľuďom v tejto situácii, a tie návrhy, ktoré sa z povahy veci musia prerokovať“. Dodala, že ide napríklad o rozpočet či ústavné zákony. „Je podľa nás dôležité, aby sme sa všetci sústredili na boj proti koronakríze,“ napísala na sociálnej sieti.







Rokovací poriadok NR SR hovorí, že predseda parlamentu zaradí návrh zákona do programu najbližšej schôdze, ak je návrh najmenej 15 dní pred schôdzou zverejnený na webovej stránke Národnej rady SR. Návrh programu októbrovej schôdze je už zverejnený na webe parlamentu, obsahuje takmer 80 bodov.