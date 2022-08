V Bratislave si predstavitelia pripomenuli výročie SNP

Milanová: Bez SNP by Slovensko v 2. svetovej vojne stálo na zlej strane dejín

Na archívnej snímke ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 25. augusta (TASR) - Našim predkom boli cudzie ideológie, ktoré vyvyšovali jeden národ nad druhý, Slovákom je to cudzie aj dnes. Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) na pietnej spomienke v Bratislave pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania (SNP). Práve demokratické tradície a odpor k ideológiám nenávisti a útlaku podľa neho pomáhali našim predkom správne sa orientovať v zložitej vnútropolitickej i medzinárodnej situácii. SNP označil Kollár za jednu z najvýznamnejších udalostí našich moderných dejín. Podotkol, že ak chceme upevňovať slovenskú štátnosť, nemôžeme sa nehlásiť k odkazu SNP.vyhlásil Kollár.dodal.Predseda parlamentu ozrejmil, že naši predkovia sa vlastného štátu po storočnej snahe dočkali tesne pred druhou svetovou vojnou, no mnohí si uvedomovali, že diskriminácia a neskôr deportácia časti obyvateľstva Slovenska diskvalifikuje režim a zamedzuje mu prežiť v povojnovej Európe, kde zvíťazia spojenecké mocnosti.uviedol Kollár s tým, že cieľom nebolo zrušenie slovenského práva na vlastnú štátnosť, ale nájdenie jej miesta v povojnovej Európe.Aj suverénna Slovenská republika, ktorá vznikla rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa podľa slov Kollára hlásila k odkazu SNP. Dodal, že 30-ročná existencia suverénnej SR svedčí o tom, že republika je budovaná na spoľahlivých základoch.priblížil.Bez Slovenského národného povstania (SNP) by Slovensko v druhej svetovej vojne stálo na zlej strane dejín. Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) to uviedla na štvrtkovej pietnej spomienke pri príležitosti 78. výročia SNP. Vyzvala ľudí, aby nedopustili zopakovanie sa hrôz druhej svetovej vojny aj v 21. storočí.vyhlásila ministerka.Ako upozornila, na vznik akejkoľvek tyranie stačí, keď väčšina zostane mlčať. Podotkla, že aj dnes sa nájdu takí, ktorí hovoria, že lepšie nerobiť nič, starať sa o seba a nevšímať si dianie za hranicami.vyzvala Milanová.Ministerka povzbudila na spoločnosť, ktorú definuje zdravá sebadôvera a nie hľadanie vnútorných nepriateľov. Pripomenula, že po boku slovenských hrdinov bojovali príslušníci ďalších 32 národov a národností. Volá po vyslaní jasného signálu svetu, že ľudia nedopustia, aby verejný priestor zaplnili pohrobkovia akéhokoľvek -izmu.zdôraznila.Výročie Slovenského národného povstania si vo štvrtok pripomenuli v Bratislave predstavitelia štátu, samosprávy, veľvyslanectiev a Zväzu protifašistických bojovníkov i priami účastníci povstania. Na Námestí SNP položili vence k pamätníku.Slovenské národné povstanie vypuklo 29. augusta 1944 ako reakcia domáceho odbojového hnutia na vstup nemeckých okupačných vojsk na územie Slovenskej republiky. Od ozbrojeného povstania domáceho odboja počas druhej svetovej vojny uplynie v pondelok 29. augusta 78 rokov.