Kollár naznačil, že mená ministrov by mohli dohodnúť ešte v piatok

Bratislava 9. septembra (TASR) - Mená nových ministrov, ktorí nahradia tých z SaS, by mohli ostávajúce strany koalície dohodnúť už v piatok. Naznačil to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina). Uviedol tiež, že zatiaľ je zrejme zhoda na ministrovi hospodárstva SR. Meno však nekonkretizoval.



"Večer budeme viac-menej vedieť už pravdepodobne mená štyroch ministrov," povedal Kollár. "Myslím si, že zatiaľ je zhoda na ministerstve hospodárstva, zvyšné sú ešte otvorené," dodal. Pripustil, že ak sa dohodnú, výmena ministrov by mohla nastať už v pondelok (12. 9.). Zatiaľ však prezidentka SR Zuzana Čaputová mená nemá, napriek tomu podľa Kollára proces výberu na ničom neviazne. Poukázal na plánované cesty prezidentky, premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) i ministra financií Igora Matoviča (OĽANO).



Ozrejmil, že na rokovania o menách nikto neprišiel s tým, že by dával návrhy za jednotlivé hnutie či stranu, ale išlo o kandidátov, ktorých vzájomne odporúčali. Priznal, že boli výhrady voči niektorým menám, ktoré sa spomínali. Malo ich Sme rodina aj OĽANO. "Ale sme ochotní o výhradách rokovať, vypočuť ešte ďalších kandidátov," povedal.



Čo sa týka fungovania parlamentu, Kollár ráta s možnými obštrukciami pri otváraní schôdze. Myslí si však, že sa s tým vyrovnajú. Ozrejmil, že zatiaľ nie je v programe schôdze výmena na postoch predsedov parlamentných výborov. Poukázal však na to, že SaS je opozičná strana a má päť predsedníckych postov vo výboroch. "My máme rovnaký počet poslancov a máme dvoch predsedov. Teraz však nechcem žiadneho ďalšieho predsedu výboru," povedal. Nevylúčil však, že by sa mohli baviť aspoň o možnom návrate postu predsedu brannobezpečnostného výboru hnutiu OĽANO.



Skonštatoval tiež, že aktuálne neplatí koaličná zmluva, pretože bola "zhodená zo stola". Aj preto podľa jeho slov viacerí poslanci predkladali do parlamentu rôzne návrhy. "Každý si tam riešil svoje politické ambície alebo egá. To je veľmi škodlivé. Podľa mňa nebudú prechádzať a veľmi rýchlo to pôjde preč," uviedol. Predpokladá, že situácia sa zlepší po tom, ako sa obnoví koaličná zmluva. Čo sa týka návrhov z dielne SaS, pokiaľ nebude viazaný novou koaličnou zmluvou, vie si predstaviť jej podporu.