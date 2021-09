Kollár nechce meniť posty vo vláde, hovorí o platnej koaličnej zmluve

Prečítajte si aj: Poslanci okolo Kolíkovej odchádzajú do klubu SaS,klub Za ľudí zanikne



Bratislava 8. septembra (TASR) - Vláda má pracovať a neriešiť personálne zmeny, strana Za ľudí dostala dve ministerské kreslá, predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) nemá záujem to meniť. Rešpektuje pomery v rámci koaličných strán. Dodal, že ak sa má meniť prerozdelenie postov, nemožno neotvoriť koaličnú dohodu. Po jej otvorení by sa podľa neho zrejme hýbalo viac postov. Koaličnú zmluvu má podľa neho otvoriť ten, kto chce urobiť zmeny.odpovedal Kollár na otázku, či sa bude meniť rozdelenie kresiel. Na tlačovej konferencii tiež povedal, že nebude žiadať odchod nikoho, ani ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, a ani ministerky investícií Veroniky Remišovej (Za ľudí).dodal.Kollár je podľa svojich slov rád, že po mesiacoch škriepok a hádok o funkcie sa situácia v strane Za ľudí. Verí, že odchodom frakcie Kolíkovej nastane v strane Za ľudí zmier. Dúfa, že aj Kolíková bude mať viac času a energie venovať sa veciam v rezorte spravodlivosti, napríklad exekučnej amnestii.Šéf parlamentu si chce ešte preštudovať možnosti zachovania poslaneckého klubu Za ľudí.dodal. Rokovací poriadok parlamentu hovorí, že poslanecký klub tvorí najmenej osem poslancov. Pokiaľ tento počet klesne, rokovací poriadok hovorí o zániku klubu.Šiesti poslanci Národnej rady (NR) SR zo strany Za ľudí okolo Márie Kolíkovej končia v strane i poslaneckom klube a odchádzajú do klubu SaS. Klub Za ľudí sa má po ich odchode rozpadnúť, keďže v ňom nebude dostatok poslancov na jeho ďalšie fungovanie. Predseda SaS Richard Sulík na tlačovej konferencii deklaroval záujem udržať vládnu koalíciu aj to, že si SaS nechce nárokovať ďalšie posty v rámci koalície. Jedinou požiadavkou strany má byť zotrvanie Kolíkovej vo funkcii ministerky spravodlivosti. Remišová v reakcii povedala, že odchod kolegov považuje za zradu hodnôt i všetkých členov strany.