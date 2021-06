Kollár: Neporušili sme koaličnú zmluvu, nehlasovali sme s opozíciou

Bratislava 16. júna (TASR) - Neporušili sme koaličnú zmluvu a nehlasovali sme s opozíciou. Vyhlásil to predseda Sme rodina a Národnej rady (NR) SR Boris Kollár po stredajšom hlasovaní o vyslovení nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi. Vysvetlil tak postoj hnutia Sme rodina, ktorého väčšina sa na hlasovaní zdržala. Zároveň upozornil, že nemožno chcieť dosiahnuť spravodlivosť nečestnými spôsobmi. Je rád, že Mikulec odvolávanie ustál. Hovorí, že koalícia dala jasný signál, že sa nevzdáva a nenechá sa opozíciou "rozvyklať".



Zo 17 poslancov Sme rodina sa deviati pri hlasovaní zdržali. Ministra podporili šiesti poslanci hnutia, ktorí boli proti opozičnému návrhu. Predseda klubu Peter Pčolinský a poslankyňa hnutia Adriana Pčolinská sa na hlasovaní nezúčastnili. "Dá sa to čítať ako prejav podpory, lebo sme neporušili koaličnú zmluvu, nehlasovali sme spoločne s opozíciou," povedal Kollár o hlasovaní Sme rodina.



Šéf parlamentu skonštatoval, že v minulosti za vlády Smeru-SD sa diali zlé veci a určitá skupina si sprivatizovala spravodlivosť. Tvrdí, že výsledky toho vidieť dodnes vo vysokej nedôvere voči silovým zložkám. Nebol by rád, keby sa podobné veci zopakovali aj v súčasnosti. "Nesmieme dopustiť, aby sme chceli dosiahnuť spravodlivosť nečestnými spôsobmi alebo nadužívaním práva. Musíme týchto gaunerov potrestať, som za každé vyšetrovanie, ale musí to byť zákonným spôsobom," podčiarkol. Všetky orgány v silových zložkách by mali mať podľa neho voľné ruky, robiť si svoju robotu a nik by im do toho nemal zasahovať.



Pčolinský už krátko pred hlasovaním vysvetlil svoj postup tým, že využije zelenú kartu, ktorú dostal od predsedu hnutia a nezúčastní sa na hlasovaní. "Tento môj postoj je dosť jednoznačný, ako aj moje vyjadrenia za uplynulé dni, za ktorými si stojím," povedal. Svojou neúčasťou sa vyhol tomu, aby hlasoval za opozičný návrh, ale aj tomu, aby Mikulca podporil. Už dopredu spolu s Pčolinskou avizovali, že minister vnútra nemá ich dôveru. Zdržanie sa väčšej časti klubu Sme rodina označil Pčolinský za vyjadrenie vôle poslaneckého klubu. Zdôraznil, že tak nehlasovali s opozíciou. Prečo sa takto rozhodli, nepovedal, nechcel vynášať z rokovania klubu. Zopakoval len, že mali na to svoje dôvody.



Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho už avizovali, že chcú iniciovať odvolávanie premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Kollár premiérovi deklaroval podporu. "Premiér má absolútnu našu podporu, môžem vám garantovať, že všetkých 17 hlasov hnutia Sme rodina premiér dostane," deklaroval. Rovnako mu podporu v takomto prípade avizoval aj Pčolinský.



Minister vnútra Mikulec v stredu ustál svoje odvolávanie v NR SR. Zo 135 prítomných zákonodarcov ho podporili celkovo 72, ktorí boli proti opozičnému návrhu. Za vyslovenie nedôvery ministrovi hlasovalo 53 poslancov. Desiati sa zdržali.