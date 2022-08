Kollár nevidí zmysel v menšinovej vláde, ak by bola nefunkčná

Bratislava 26. augusta (TASR) - Pokiaľ sa nebude dať fungovať v menšinovej vláde, nebude mať jej pokračovanie zmysel. Po piatkovom rokovaní koalície vo vládnom hoteli Bôrik to povedal predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár. Za dôležité považuje riešiť prípravu na energetickú krízu. Ak štát nebude vedieť pomôcť ľuďom, treba podľa neho predčasné voľby.



"Pokiaľ vláda nebude vedieť vládnuť, prijímať zákony, pomôcť ľuďom, bude to treba zhodiť a pustiť ku kormidlu nových 150 poslancov, ktorí to budú vedieť," vyhlásil pred novinármi Kollár. Nádej podľa neho umrie vtedy, keď SaS naozaj odíde. V tom prípade sa začiatkom septembra stretne predsedníctvo Sme rodina, na ktorom sa dohodne o ďalších krokoch. O ďalších ministerských postoch pre Sme rodina špekulovať nechcel. "S tromi poslancami nemôžete mať ani jedno ministerstvo," odpovedal Kollár na otázku, či Za ľudí môže získať ďalšie ministerstvo. Zároveň povedal, že oslovil Ivana Korčoka, aby pokračoval na ministerstve zahraničných vecí. Líder SaS Richard Sulík už vyhlásil, že z vlády odchádzajú všetci nominanti SaS.



Piatkové stretnutie podľa neho prinieslo rozhovory o tom, ako sa bude SaS správať, ak nadobro odíde z koalície. Ocenil, že SaS podporí vládne návrhy v prvom čítaní. "Pre nás je najdôležitejšia vec vyriešiť ceny elektrickej energie," zdôraznil Kollár s tým, že pokiaľ štát veľmi rýchlo nevyrieši problém s energiami, bude kolabovať hospodárstvo. Rozhovory sa podľa neho týkali toho, či Sulík pripraví kroky, ako sa pripraviť na krízu.