Kollár: O fungovaní rezortu vnútra budeme hovoriť do konca mesiaca

Bratislava 18. augusta (TASR) – Koaliční lídri sa majú ešte do konca augusta rozprávať o fungovaní ministerstva vnútra. Pre Sme rodina je podľa lídra Borisa Kollára dôležité vedieť, ako sa bude situácia riešiť, „prípadne rekonštruovať vedenie". Ešte koncom júla Kollár avizoval, že chce na mimoriadnej koaličnej rade riešiť otázku zotrvania ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) a policajného prezidenta Petra Kovaříka vo funkciách.



„Vzhľadom na dovolenkové obdobie sme sa ešte nestretli, ale táto téma je stále aktuálna. Do konca augusta sa ako politickí lídri určite stretneme a budeme sa rozprávať o tom, akým spôsobom ministerstvo vnútra funguje, pretože je tam množstvo otáznikov, ktoré sa týchto vecí týkajú. Je pre nás dôležité vedieť, akým spôsobom to budeme riešiť, prípadne rekonštruovať vedenie," uviedol v stanovisku pre TASR Kollár.



Premiér Eduard Heger (OĽANO) na stredajšej tlačovej konferencii povedal, že mimoriadna koaličná rada k Mikulcovi zrejme nebude. „Vyzerá to tak, že mimoriadna koaličná rada k tomu nebude, pretože budeme zasadať budúci týždeň. V pondelok máme riadnu koaličnú radu," skonštatoval s tým, že koalícia o tejto téme rokuje aj mimo koaličnej rady.



Hnutie Sme rodina ešte koncom júla kritizovalo Kovaříka aj Mikulca, hovorilo o vážnych výhradách v oblasti marenia vyšetrovania káuz či zametania vecí pod koberec. Kritizovalo tiež blokovanie júlovej schôdze o odvolávaní Mikulca zo strany koalície. Jeho odvolávanie sa napokon presunulo na september. Minister vnútra vtedy deklaroval, že je pripravený zodpovedať hnutiu Sme rodina všetky otázky týkajúce sa súčasnej situácie, ak bude záujem o konštruktívnu debatu. Podporu ministrovi vyjadrili OĽANO, Za ľudí aj SaS.