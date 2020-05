Kollár otvoril schôdzu,poslancov čakajú vládne návrhy i výročné správy

Bratislava 12. mája (TASR) - Návrh na vznik epidemiologických ambulancií pre pacientov s ochorením COVID-19 či poskytovanie finančnej pomoci podnikom sú niektoré z bodov programu siedmej schôdze Národnej rady (NR) SR, ktorú v utorok otvoril predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Okrem vládnych návrhov, ktoré by mali poslanci prerokovať v zrýchlenom režime, majú diskutovať aj o rôznych výročných správach. V úvode schôdze zloží sľub poslankyňa Mária Šofranko (OĽaNO), ktorá bola práceneschopná a mandátu sa dosiaľ neujala.



Poslanci sa majú zaoberať napríklad novelou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá má umožniť, aby počas koronakrízy vznikli epidemiologické ambulancie pre pacientov s ochorením COVID-19. Návrh, ktorým by sa menilo viacero zákonov, má tiež regulovať zriaďovanie mobilných odberových miest.



Z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 vyplýva, že všetky typy podnikov sa budú môcť v čase koronakrízy uchádzať o finančnú pomoc z Exportno-importnej banky (Eximbanka) a Slovenského investičného holdingu (SIH).



Vládna novela zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov predpokladá zefektívnenie výberového konania do funkcie profesionálneho vojaka či možnosť vykonávať služobné povinnosti v inom mieste, ako je jeho miesto výkonu štátnej služby.



Poslanci majú podľa návrhu programu prerokovať na schôdzi aj niekoľko správ za minulý rok. Diskutovať majú o správe o činnosti verejného ochrancu práv, komisárky pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj o správe o stave vysielania v SR a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu. Čaká ich tiež správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska, správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR či výročná správa Slovenského pozemkového fondu.



Poslanci prerokujú novely z dielne rezortu kultúry a obrany zrýchlene



Poslanci budú v zrýchlenom režime rokovať o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR v súvislosti s ochorením COVID-19, ako aj o vládnej novele o štátnej službe profesionálnych vojakov. Plénum návrh na skrátené legislatívne konanie odobrilo v utorkovom hlasovaní.



Balík noviel z dielne MK by mal umožniť napríklad organizátorom kultúrnych podujatí, ktoré museli v dôsledku pandémie nového koronavírusu zrušiť, predĺžiť platnosť zakúpených vstupeniek do konca roka 2021.



Organizátor verejného kultúrneho podujatia, ktoré sa z dôvodu mimoriadnej situácie neuskutočnilo, resp. nemôže uskutočniť, by nemusel podľa návrhu zaplatiť dohodnuté honoráre a odmeny za výkony, ktoré sa nezrealizovali. Balík noviel takisto navrhuje zrušiť do konca roka 2020 povinnosť zrážať umelcom dvojpercentný príspevok do umeleckých fondov zriadených zo zákona. Zjednotiť by sa tiež mohla úprava vybraných procesných lehôt v rámci činností Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.



Z novely zákona o štátnej službe vyplýva, že výberové konanie do funkcie profesionálneho vojaka sa má zefektívniť. Vojakovi sa má upraviť aj možnosť vykonávať služobné povinnosti v inom mieste, ako je jeho miesto výkonu štátnej služby. Zvýšiť by sa tiež mohol vek dieťaťa z desiatich rokov na 11 rokov pri poskytnutí služobného voľna vojakovi z dôvodu ošetrenia chorého dieťaťa. Upraviť by sa mohlo aj poskytovanie služobného voľna vojakovi z dôvodu nariadenej karantény.



Poslanci prerokujú novelu zákona o sociálnom poistení v skrátenom režime



Termíny na oznamovanie vzniku a zániku povinného nemocenského dôchodkového poistenia Sociálnou poisťovňou (SP) sa majú zosúladiť. Počíta s tým návrh zákona o sociálnom poistení z dielne ministerstva práce, ku ktorému parlament v utorok schválil skrátené legislatívne konanie. Dôvodom je, že samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) dostali pre koronakrízu viac času na podanie daňového priznania. Okrem tejto zmeny má právna norma priniesť zmeny pri cestovných náhradách, zaviesť výnimky pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ) či rozšíriť možnosti aktivačnej činnosti pre nezamestnaných formou dobrovoľníckej služby počas mimoriadnej situácie na Slovensku.



Údaje z daňových priznaní k dani z príjmov sú nevyhnutným predpokladom pre splnenie povinnosti Sociálnej poisťovne oznamovať SZČO vznik a zánik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia k 1. júlu, respektíve zákonom ustanovenému neskoršiemu termínu príslušného roka. Posun lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov až na čas po skončení mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 však spôsobuje, že SP túto povinnosť nemôže vykonať. "Máme SZČO, ktoré dostali možnosť podať daňové podanie neskôr, to však znamená, že 1. júla nebude SP vedieť, ako odvody vypočítať. Museli sme to operatívne riešiť. SP musí mať zákonný dôvod, ako ich vypočítať v tejto mimoriadnej situácii," priblížil v pléne minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



Účelom vládneho návrhu zákona je preto zosúladiť termíny splnenia povinnosti SP súvisiace so vznikom a zánikom povinného nemocenského a dôchodkového poistenia SZČO s novými lehotami na podávanie daňového priznania k dani z príjmov. "Bez tejto právnej úpravy by bola SP vystavená negatívnym hospodárskym vplyvom plynúcim z nesprávne určeného vzniku či zániku sociálneho poistenia, vymeriavacieho základu na platenie poistného s následne nesprávne určeným nárokom na prípadné dávky poistencov," zdôvodnilo skrátený režim ministerstvo práce.



Návrh zákona má priniesť aj ďalšie zmeny. Rezort práce navrhuje, aby sa v tomto roku a v roku 2021 neuplatňoval mechanizmus podľa zákona o cestovných náhradách, ktorý sa týka úprav stravného pre príslušné časové pásma určené zákonom a úpravy sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel.



B. Kollár: Od júna by sa už schôdze mali konať podľa harmonogramu

Od júna by sa už schôdze Národnej rady (NR) SR mali konať podľa pripravovaného harmonogramu. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) o tom informoval poslancov v úvode rokovania siedmej schôdze NR SR.



Poslanci v úvode schôdze neschválili návrh poslanca Matúša Šutaja Eštoka (Smer-SD), ktorý žiadal, aby sa z rokovania schôdze vypustil návrh novely zákona o štátnej službe. Poslanec tvrdil, že pri návrhu sa porušili legislatívne pravidlá vlády a absentuje pri ňom zdôvodnenie skráteného legislatívneho konania.



Plénum neodsúhlasilo ani procedurálny návrh poslanca Richarda Raši (Smer-SD), ktorý chcel stiahnuť z rokovania pléna novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, pretože je podľa neho pripravená účelovo a nebola ani prediskutovaná s odbornou praxou.



Poslanec Juraj Blanár (Smer-SD) zároveň chcel, aby poslanci požiadali vládu predložiť správu o vyhodnotení opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 počas veľkonočných sviatkov. Ani tento návrh plénum nepodporilo.



Šéf parlamentu informoval poslancov, že po prerokovaní návrhov na skrátené legislatívne konania plénum pristúpi k prvým čítaniam o vládnych návrhoch zákonov. Po ich odhlasovaní do druhého čítania sa schôdza preruší na čas potrebný na zasadnutie príslušných výborov. Po prerokovaní návrhov vo výboroch sa bude následne hlasovanie konať v štandardných časoch o 11.00 h a 17.00 h.



Zjednodušenie poskytovania eurofondov prerokuje plénum zrýchlene

Zjednodušená forma vyhlasovania výziev, menej administratívy pri zmluvách o poskytovaní nenávratného finančného príspevku či odpustenie lehôt pre prijímateľov, ktorí ich zmeškali pre pandémiu nového koronavírusu. Tieto zmeny má priniesť novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Plénum Národnej rady (NR) SR ju prerokuje v tzv. zrýchlenom režime. Rozhodli o tom poslanci na utorkovom hlasovaní.



Novelou z dielne Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) sa má zrýchliť a uľahčiť čerpanie fondov EÚ v čase koronakrízy. Dôvodom na skrátené legislatívne konanie je podľa návrhu hrozba rozsiahlych hospodárskych škôd.



"Cieľom predložených dočasných opatrení je umožniť poskytovateľom, prijímateľom aj ostatným subjektom participujúcim na implementácii poskytovania pomoci, podpory a príspevku z fondov EÚ flexibilnejšie sa prispôsobiť zmenám, ktoré vo vzťahu k pandémii v spoločnosti nastali," uviedol ÚPVII v materiáli.



Plénum prerokuje v skrátenom režime návrh na pomoc podnikom

Všetky typy podnikov majú mať v čase koronakrízy možnosť uchádzať sa o finančnú pomoc z Exportno-importnej banky (Eximbanka) a Slovenského investičného holdingu (SIH). Parlament v utorok schválil skrátené legislatívne konanie k návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.



Vláda 12. marca tohto roka vyhlásila na Slovensku mimoriadnu situáciu. Šírenie nového koronavírusu je v súčasnosti Svetovou zdravotníckou organizáciou považované za kontrolovateľnú pandémiu, ak štáty prijmú dostatočne razantné a prísne opatrenia s cieľom spomaliť a zvrátiť priebeh šírenia vírusu medzi obyvateľstvom. "Nakoľko šírenie tohto vírusu spôsobuje priame negatívne dosahy na európsku aj domácu ekonomiku, je nevyhnutné prijať opatrenia na zmiernenie týchto vplyvov pre fyzické osoby-nepodnikateľov, podnikateľov i zamestnancov," zdôvodnil rezort financií skrátený režim k tomuto návrhu.



Cieľom opatrení, ktoré má priniesť právna norma, je urýchlene podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov a zamestnancov. Okrem toho má zabrániť kolapsu podnikateľského prostredia a zachovať strategické a kritické procesy nutné pre zvládnutie šírenia pandémie so zachovaním stability a minimalizácie paniky.



Poskytovateľmi takejto finančnej pomoci budú Eximbanka a fondy spravované SIH. "Finančnými sprostredkovateľmi budú banky a pobočky zahraničných bánk. Prijímateľmi tejto finančnej pomoci budú môcť byť všetky kategórie podnikov, to znamená malé podniky, stredné podniky alebo veľké podniky," uvádza rezort financií v dôvodovej správe k návrhu zákona.



Návrh vzniku ambulancií pre pacientov s COVID-19 prerokuje plénum zrýchlene

Počas krízovej situácie s novým koronavírusom by mohli na Slovensku vzniknúť epidemiologické ambulancie pre pacientov s ochorením COVID-19. Vyplýva to z vládnej novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili, že novelu prerokujú v zrýchlenom režime.



Návrh, ktorým sa mení viacero zákonov, reguluje aj zriaďovanie mobilných odberových miest. Cieľom je, aby nevznikali živelne. Počet epidemiologických ambulancií a mobilných odberových miest majú stanovovať regionálne úrady verejného zdravotníctva a ministerstvo podľa epidemiologickej situácie.



V súvislosti s mobilnými odberovými miestami sa predpokladá, že najviac by ich mohlo byť pri väčších nemocniciach, asi 62. Na mobilných odberových miestach sa bude odoberať biologický materiál osobám s podozrením na ochorenie COVID-19, a to buď v priestoroch zdravotníckeho zariadenia, alebo výjazdovou formou. Novela upravuje aj dopravu zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich odbery i testovaných.



Návrh novely rieši aj postup v prípade, ak počas krízovej situácie nemožno pacientovi poskytnúť kúpeľnú starostlivosť. Legislatívna zmena má ďalej umožniť počas krízovej situácie vykonávať dočasnú odbornú stáž občanom z tretích štátov. Má to pomôcť nemocniciam, ak by im radikálne stúpol počet pacientov s ochorením COVID-19. Upraviť by sa mali aj niektoré aspekty vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.



Pretvorenie ÚPVII na ministerstvo prerokuje plénum v skrátenom konaní

Súčasný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) by sa mal pretvoriť na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o organizácii činnosti vlády a ústrednej štátnej správy. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili, že ho prerokujú v zrýchlenom režime.



Skrátené legislatívne konanie je v materiáli odôvodnené najmä tým, že zriadením nového ministerstva dôjde k zlepšeniu implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov, zároveň by malo byť možné urýchlene prijať opatrenia na zmierňovanie následkov spôsobených ochorením COVID-19. Vládny návrh zrýchlený režim vysvetlil aj potrebou zabezpečenia neprerušeného čerpania eurofondov.



Podľa materiálu je zároveň potrebné vytvoriť pre podpredsedu vlády právny rámec a inštitucionálne zázemie, aby mohol v čo najkratšom čase zabezpečovať plnenie úloh z programového vyhlásenia vlády, vytvorením účinných mechanizmov na zefektívnenie legislatívnej činnosti na úrovni vlády. Návrh vlády na skrátené konanie tiež zdôrazňuje potrebu vytvoriť právny rámec pre podpredsedu vlády na posudzovanie hospodárnosti a efektívnosti interných a externých právnych služieb a právnych zastúpení, ako aj interných a externých konzultačných služieb ekonomického, finančného, právneho a obdobného charakteru, ktoré vykonávajú, alebo obstarali subjekty verejného sektora.



Nové ministerstvo má prevziať pôsobnosť ÚPVII a do jeho pôsobnosti sa má presunúť aj oblasť regionálneho rozvoja, a to z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. "Cieľom týchto zmien je centralizácia a koncentrácia agendy regionálneho rozvoja a eurofondov na jedno ministerstvo, s cieľom zlepšenia koordinácie regionálneho rozvoja, optimalizácie implementačnej štruktúry riadenia eurofondov, posilnenia princípov transparentnosti, efektívnosti, hospodárnosti, účelnosti a výsledkovej orientácie, na ktoré kladie dôraz aj Európska komisia," konštatuje sa v dôvodovej správe.



Pre prechod pôsobnosti zanikajúceho ÚPVII na nové ministerstvo sa navrhuje účinnosť 1. júla. Presun pôsobnosti v oblasti regionálneho rozvoja z agrorezortu na MIRRI by mal nadobudnúť účinnosť 1. októbra.