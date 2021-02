Kollár: Politická minulosť D. Lipšica ma nevyrušuje

Bratislava 14. februára (TASR) - Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) je so zvolením advokáta Daniela Lipšica za špeciálneho prokurátora spokojný. Jeho politická minulosť ho nevyrušuje. Kollár to uviedol v diskusnej relácii TA3 V politike.



Hnutie podľa neho svojho kandidáta na špeciálneho prokurátora nemalo. Všetkých štyroch kandidátov navrhnutých však považovalo za kvalitných. "Zo všetkých kandidátov na špeciálneho prokurátora by mi bolo jedno, kto by sa ním stal, všetci boli kvalitní," uviedol Kollár.



Politická minulosť Lipšica mu neprekáža. "Tykáme si, lebo sme boli kolegovia v parlamente, ale nie sme priatelia. Nie je to človek, ktorému by som volal, keby som chcel nejakú nadštandardnú službu, v tomto je veľmi striktný," zdôraznil Kollár.