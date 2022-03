Reakcie politikov na premaľovanie Slavína

Rezort zahraničia: Ukrajinské farby na Slavíne sú výzvou Slovákov, aby Rusko skončilo vojnu

Na snímke časť vojenského pamätníka Slavín poškodená neznámym páchateľom modrou a žltou farbou v Bratislave 3. marca 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Vallo: Premaľovanie Slavína nepomôže nikomu, treba sa venovať pomoci Ukrajincom

Protest sa dá podľa Starého Mesta vyjadriť i bez poškodenia Slavína

Bratislava 3. marca (TASR) - Poškodenie vojenského pamätníka Slavín v Bratislave, ktorý je aj pietnym miestom, je cez čiaru. Na sociálnej sieti to vyhlásil predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina).uviedol.Pripomenul, že Bratislavu oslobodzoval hlavne Ukrajinský front, ktorý bol súčasťou Červenej armády, a všetky národnosti bojovali bok po boku proti nacizmu.Šéf parlamentu poukázal i na to, že svetu a našim susedom dávame jasne najavo náš postoj aj osvetlením Bratislavského hradu ukrajinskými farbami.Časť vojenského pamätníka Slavín v Bratislave poškodil neznámy páchateľ modrou a žltou farbou. Natrel schody, stĺpy pamätníka, ako aj priestor pred ním. Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci.Namaľované farby ukrajinskej vlajky na bratislavskom vojenskom pamätníku Slavín sú výzvou občanov SR, aby Rusko skončilo "nezmyselnú vojnu". Uviedlo to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Slovenskú verejnosť zároveň rezort diplomacie prosí, aby naďalej ctila a priateľsky vnímala ruských občanov oddaných demokracii a mieru. Ruská ambasáda je incidentom pobúrená a žiada pamätník obnoviť.Ministerstvo v súvislosti s pomaľovaním Slavína žltou a modrou farbou reaguje aj na Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR, ktoré tvrdí, že došlo k znesväteniu tohto pietneho miesta.uviedlo ruské veľvyslanectvo na sociálnej sieti. Dodalo, že na Slavíne je pochovaných 6845 vojakov a dôstojníkov Červenej armády, ktorí zomreli za oslobodenie Slovenska od fašizmu.skonštatoval rezort v stanovisku, ktoré agentúre TASR zaslal komunikačný odbor ministerstva.MZVEZ žiada ruské veľvyslanectvo v Bratislave, aby videlo realitu.uviedol komunikačný odbor.Premaľovanie časti vojenského pamätníka Slavín v Bratislave podľa primátora hlavného mesta Matúš Valla nepomôže nikomu. Vo svojej reakcii uviedol, že je dosť príležitostí poskytnúť Ukrajincom podporu, nemusí sa však pritom zneuctiť pietne miesto a národná kultúrna pamiatka.vyzval Vallo.Ako podotkol, je potrebné venovať energiu na pomoc utečencom.skonštatoval bratislavský primátor. Solidarita podľa jeho slov môže mať rôzne podoby, jej zmyslom však má byť pomoc a podpora.Protest v spojitosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine sa dá vyjadriť aj iným spôsobom ako poškodením pamätníka a pietneho miesta. Zdôrazňuje to bratislavská mestská časť Staré Mesto v súvislosti s poškodením častí vojenského pamätníka Slavín, ktoré niekto pomaľoval modrou a žltou farbou. Samospráva zároveň pripomína, že väčšina vojakov pochovaných na Slavíne sú Ukrajinci.povedal pre TASR hovorca Starého Mesta Matej Števove.Podľa mestskej časti nie je pomaľovanie pietneho miesta pomocou, ani solidaritou s ukrajinským ľudom po ruskej invázii do ich krajiny. Označuje to skôr za "nezmyslené ničenie a pomýlený vandalizmus". Väčšina vojakov pochovaných na Slavíne sú podľa samosprávy Ukrajinci, keďže to boli práve vojenské oddiely z Ukrajiny, ktoré Slovensko oslobodzovali od fašizmu počas druhej svetovej vojny.