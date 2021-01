B. Kollár: Poslanec je vyslancom voličov, je na ňom, ako sa správa

Na snímke Milan Laurenčík, archívne foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 6. januára (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR nie je zamestnancom parlamentu, ale je to "vyslanec" voličov, preto je na ňom, ako sa bude správať a ako bude vystupovať. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina). Hranicu slušnosti v parlamente prekračujú podľa neho poslanci opozície, ale aj koalície. Dusnú atmosféru v parlamente vytvárali najmä opoziční poslanci, ktorí spochybňovali pandémiu, zhodli sa podpredseda parlamentu Milan Laurenčík (SaS) a poslanec Milan Vetrák (OĽANO). Podpredseda NR SR za opozičný Smer-SD Juraj Blanár zase kritizuje koalíciu za chaos a urážky v pléne.povedal pre TASR Kollár s tým, že keď bude poslanec prekračovať hranice, volič mu to spočíta. Šéf parlamentu deklaruje, že vie rovnako tvrdo zasiahnuť voči ktorémukoľvek poslancovi bez ohľadu na stranícku príslušnosť. Verí, že sa mu darí udržiavať slušnosť v parlamente.Dusnú atmosféru vyvolávajú podľa Laurenčíka najmä predstavitelia ĽSNS, ktorí sa snažia upútať na seba pozornosť vulgarizmami a urážkami.vysvetlil pre TASR.Atmosféra v parlamente sa podľa Vetráka zhoršila ku koncu roka na posledných schôdzach.skonštatoval pre TASR. Väčšia politická kultúra v NR SR je podľa Vetráka len čiastočne otázkou pravidiel, ako rokovací poriadok, etický kódex, a disciplíny v jednotlivých poslaneckých kluboch. "Komunikačná kultúra je tiež otázkou hodnotového nastavenia a mentálnej výbavy každého z poslancov, ich úcty a rešpektu k ostatným poslancom, ľuďom," doplnil Vetrák.Blanár hovorí o chaose v parlamente spôsobenom koalíciou.vymenoval pre TASR. Väčšia politická kultúra v parlamente by sa dala podľa Blanára dosiahnuť zodpovedným prístupom k povinnostiam,. Koaličným poslancom tiež vyčíta, že namiesto vecného dialógu z ich úst počuť len urážky a ataky.