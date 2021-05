Kollár: Prezidentka a premiér hovorili pravdu o stretnutí v SIS

Bratislava 26. mája (TASR) - Na stretnutí špičiek štátu v budove Slovenskej informačnej služby (SIS) sa nehovorilo o živých veciach ani o exšéfovi tajných Vladimírovi P. Prezidentka SR Zuzana Čaputová a premiér Eduard Heger (OĽANO) hovorili o stretnutí pravdu. Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) počas mimoriadnej schôdze parlamentu v reakcii na vyjadrenia opozície, ktorá tvrdila opak. Kollár potvrdil závažnosť viacerých informácií SIS. Nepovedal ale, či sa veci zo stretnutia v SIS a zo správy, ktorú poslancom čítal, týkali bývalej alebo súčasnej vlády. Povedal len, že tieto veci sa diali v priebehu času. Šlo podľa jeho slov o veci veľmi závažného charakteru a musia ich riešiť kompetentné orgány.



"Jasne som informoval v pléne, ešte aj vo faktickej poznámke som jasne potvrdil, že prezidentka aj premiér hovorili pravdu, keď informovali verejnosť, o čom bolo stretnutie v SIS," uviedol Kollár. Deklaroval, že nepreberali živé veci. Dodal, že to potvrdil v pléne aj súčasný riaditeľ SIS Michal Aláč.



Informácie, ktoré odzneli, podľa Kollára nie sú dôvodom na demisiu vlády. Vylúčil, že by s tým mal premiér niečo spoločné. "Nemôže zasahovať do práce orgánov činných v trestnom konaní, nemá s tým nič spoločné. Toto je na orgánoch činných v trestnom konaní, na inšpekcii ministerstva vnútra. Tí sa tým majú zaoberať a my ako politici by sme do toho nemali viac šprtať," podčiarkol. Je presvedčený, že inšpekcia koná a nemali by sa preto zbytočne vyvolávať vášne, rozdeľovať spoločnosť alebo napádať prezidentka a premiér.







V súvislosti s plánom opozičného Smeru-SD iniciovať ďalšiu mimoriadnu schôdzu poznamenal, že im ju koalícia zrejme neotvorí. Tvrdí, že im na aktuálnej schôdzi vyšli v ústrety a že šéf Smeru-SD Robert Fico si prepustenie ľudí z väzby predstavuje ako "Hurvínek válku".



Parlament v stredu od rána rokuje v neverejnom režime na mimoriadnej schôdzi, ktorú inicioval Smer-SD. Chcel, aby premiér vysvetlil obsah stretnutia najvyšších predstaviteľov štátu v budove SIS.



Na stretnutí na pôde SIS v pondelok 17. mája sa malo zúčastniť približne desať ľudí vrátane najvyšších ústavných činiteľov. Témou malo byť podozrenie, že vyšetrovanie niektorých veľkých korupčných káuz môže byť zmanipulované. Médiá informovali, že v tejto súvislosti sa mal spomínať aj prípad exšéfa SIS Vladimíra P.



Premiér už odmietol, že by sa stretnutie týkalo bývalého šéfa SIS alebo iných vyšetrovaných živých prípadov. Stretnutie sa podľa jeho slov uskutočnilo z jeho iniciatívy, aby sa predstavitelia štátu oboznámili s podrobnosťami o určitých spravodajských informáciách.