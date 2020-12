Kollár: Prezidentka niekedy cez vracanie zákonov robí politiku

Bratislava 27. decembra (TASR) – V niektorých prípadoch si prezidentka Zuzana Čaputová pri vetovaní zákonov robí vlastnú politiku, no je to jej právo. V rozhovore pre TASR to skonštatoval predseda Národnej rady SR a líder Sme rodina Boris Kollár.



Dodal, že hlavu štátu si váži a vládny kabinet ju rešpektuje. Šéf parlamentu súhlasí s výzvou prezidentky, aby si ústavní činitelia neposielali odkazy cez médiá, mrzí ho však, že sama to urobila. S premiérom Igorom Matovičom má Kollár „podstatne bližšie vzťahy“, keďže sú spolu vo vládnej koalícii.



„V niektorých prípadoch má pani prezidentka pravdu, v niektorých prípadoch si robí vlastnú politiku cez vracanie niektorých zákonov. Treba si uvedomiť, že aj pani prezidentka nie je úplne beznázorová. Má svoj názor, vyšla z nejakej politickej strany, má nejaké videnie sveta a podľa toho sa aj správa. To je úplne v poriadku. Nenapádam ju, je to jej legitímne právo,“ reagoval Kollár na margo toho, že prezidentka vracia viacero zákonov do parlamentu, ktoré nie sú dobre pripravené, alebo nespĺňajú podmienky pre skrátené legislatívne konanie.



Kollár uznal, že napríklad vládna novela upravujúca dôvody na odvolanie komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím nenapĺňala podmienky pre skrátené legislatívne konanie.



Prezidentku si šéf parlamentu podľa vlastných slov váži a má s ňou korektný vzťah. „Konzultujem s ňou veľmi veľa krokov. Prezidentka je veľakrát vopred informovaná o niektorých krokoch, ktoré idem urobiť,“ povedal.



Kollár pripomenul výhrady voči komunikácii hlavy štátu. „Veľmi ma mrzí, že na jednej strane nás všetkých pani prezidentka vyzýva, aby sme nekomunikovali cez médiá, aby sme si tieto veci vyriešili medzi štyrmi stenami na koaličných radách, alebo na úrade vlády. Myslím si, že má absolútnu pravdu, takto sa to má robiť. Ale potom ma zabolí, keď vyzýva cez médiá pána premiéra,“ povedal pre TASR Kollár.



Bol by teda rád, keby plnila svoje slová, porozprávala sa s ním a vysvetlila si veci súkromne. Hovorí, že keď prezidentka zavolá premiéra, vždy príde. „Myslím si, že toto nie je vláda, ktorá by ignorovala prezidenta SR,“ dodal.