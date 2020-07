Kollár pripustil odchod z koalície,ak by musel odísť z postu šéfa NRSR

Bratislava 1. júla (TASR) - Šéf parlamentu Boris Kollár pripustil, že pre kauzu jeho diplomovej práce by mohlo hnutie Sme rodina, ktorého je predsedom, odísť aj z vládnej koalície. Hovoril o tom pred rokovaním poslaneckého klubu SaS, kde má odpovedať na otázky. Ak by musel odísť z postu predsedu parlamentu, zrejme by podľa svojich slov nemalo hnutie inú možnosť ako odchod z koalície. Zdôraznil, že nemieni nikoho vydierať.