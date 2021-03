Kollár pripustil možnosť predčasných volieb

Bratislava 23. marca (TASR) - Ak sa predstavitelia koalície do konca budúceho týždňa nedohodnú, mali by sa postaviť pred ľudí a oznámiť, že budú predčasné voľby. Na utorkovej tlačovej konferencii to vyhlásil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Nechce dovoliť, aby sa kríza naťahovala. Chce, aby sa koalícia dohodla a pokračovala ďalej bez hádok. Ak to nebude možné, lídri by mali podľa Kollára povedať, že "nie sú toho hodní", čestne predstúpiť pred voličov a povedať im, nech vystavia účet v predčasných voľbách.



Kollár kritizuje, že minimálne dvaja koaliční partneri hovoria, že nechcú predčasné voľby, a pritom sa správajú tak, akoby robili všetko pre to, aby sa uskutočnili. "Som presvedčený, že keď sa do týždňa nedohodneme a nepovieme, že takýmto spôsobom ideme spolu a ťaháme spolu za jeden povraz, nemôžeme v tom ďalší a ďalší týždeň pokračovať," vyhlásil s tým, že nemôžu traumatizovať spoločnosť a klamať ju. "Potom treba predstúpiť slušne a čestne pred ľudí, povedať, dali ste nám moc, my sme ju nezvládli, egá nám boli prednejšie ako záujem vás ľudí. A treba povedať, nech sa páči, vraciame to, ideme do predčasných volieb a vystavte nám účet," skonštatoval.



Ak sa bude kríza naťahovať, Kollár podľa svojich slov predstúpi pred verejnosť a povie, že treba vyhlásiť predčasné voľby. "Sme rodina to naťahovať nebude, proste odíde preč a bude vybavené," skonštatoval. "Po týchto demisiách všetkých si môžeme povedať, že položme na stôl všetky funkcie a poďme znova na tej platforme volieb z roku 2020 a vystavajme tú vládu znova," povedal Kollár a označil to za poslednú možnosť riešenia krízy.



Kollár nechce brať SaS ministerskú stoličku. "Boli raz rozdané karty," doplnil. Šéf Sme rodina nechce povaliť vládu tým, že by stiahol aj posledného svojho ministra. Tvrdí, že potom by musela byť úradnícka vláda, čo nechce dovoliť.



Predseda parlamentu zopakoval, že aktuálnu 25. schôdzu NR SR prerušil do budúceho utorka 30. marca, pretože nechce dopustiť, aby sa chaos a "cirkus" z koaličných rád, prípadne z vlády, presunul na pôdu parlamentu. Doplnil, že vládne návrhy zákonov, ktoré mali byť prerokované v skrátenom legislatívnom konaní, nebolo možné prijať, keďže v koalícii nie sú dohodnutí. "Nie sme na ničom dohodnutí v koalícii, nič neplatí," doplnil.