Kollár: Protest pred dverami NR SR je fatálnym zlyhaním polície

Bratislava 23. júla (TASR) - Je fatálnym zlyhaním polície a policajného prezidenta Petra Kovaříka, že sa protestujúci dav dostal až pred vstupné dvere do budovy Národnej rady (NR) SR v Bratislave. Pre TASR to uviedol predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Zároveň potvrdil, že pri doterajšom proteste došlo k zraneniu policajtky a voči protestujúcim bol použitý slzotvorný plyn.Parlament bude podľa jeho slov rokovať, hoci sa do budovy ráno nedalo pre protestujúci dav dostať ani poslancom a ani novinárom. Kritizuje však postup polície. Ak by zabezpečili zátarasy a protest by sa odohrával aspoň 50 metrov od parlamentu, k takejto kritickej situácii by nemuselo dôjsť.uviedol.Protesty podľa jeho slov boli doteraz vždy kultivované, v piatok sa to však vymklo spod kontroly. Šéfa polície sa preto bude pýtať, prečo k tomu došlo.uviedol s tým, že bude Kovaříka. Poznamenal, že protest bol dopredu avizovaný a polícia sa mala na to pripraviť.Schôdze parlamentu sa to podľa jeho slov nedotkne, bude pokračovať.Pred budovou parlamentu v hlavnom meste sa v piatok ráno zišli stovky nespokojných občanov. Protestujú proti vládnym opatreniam. Žiadajú, aby v parlamente nebola prijatá novela zákona, v rámci ktorej by sa malo pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Odmietajú očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Podporu protestujúcim prišli vyjadriť opoziční poslanci z ĽSNS a Smeru-SD.